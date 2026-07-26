Громкая ночь в Крыму: дроны поразили Таврическую ТЭС, что известно об атаке

Удары по различным районам и городам Крыма наносились в течение ночи.

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Взрывы в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В нескольких городах оккупированного Крыма раздались взрывы

Сообщается об атаке на Таврическую ТЭС

Последствия ударов пока неизвестны

В ночь на 26 июля сразу в нескольких городах временно оккупированного Россией Крыма были зафиксированы дроны. Раздавались громкие взрывы. Об этом сообщает OSINT-канал Exilenova+.

Отмечается, что удары по различным районам и городам Крыма наносились в течение ночи.

видео дня

Известно о поражении Таврической ТЭС недалеко от Симферополя. Эту электростанцию оккупанты ввели в эксплуатацию еще в 2019 году. Ее мощность составляет 470 МВт.

"В Симферополе, по сообщениям, подвергается атаке Таврическая ТЭЦ. На втором видео можно увидеть характерную вспышку. Также сообщается об атаках в Ялте и Феодосии", - говорится в сообщении.

На данный момент результат ударов неизвестен. Местные власти также не комментировали атаку.

Когда Крымский мост может быть уничтожен

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что Крымский мост останется невредимым до тех пор, пока он нужен россиянам для бегства с полуострова - уничтожат его только тогда, когда станет очевидно, что оккупанты никуда уезжать не собираются.

По его словам, часть гражданского населения Крыма уже начала готовиться к отъезду, тогда как силовые структуры действуют на опережение.

"Похоже, гражданское население и так уже начало "собирать вещи" и покидать Крым. Российские военные и сотрудники ФСБ, полагаю, уже вывезли свои семьи с полуострова, а остальные пока даже не думают уезжать", - подчеркнул он.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 22 июля во временно оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов - беспилотники атаковали как минимум три населенных пункта полуострова. В Ялте после попадания вспыхнул пожар на крупной электроподстанции, а город остался без света.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным "Мадьяр", заявлял, что Силы беспилотных систем ВСУ систематически лишают временно оккупированный Крым электроснабжения и топлива, чтобы сделать невозможным пребывание там российской военной машины.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что российские пропагандисты раскритиковали заявления оккупационных властей о якобы полной защите сухопутного маршрута в Крым от украинских ударов. Они заявили, что российские военные не контролируют ситуацию, а украинские дроны продолжают атаковать важную логистическую артерию.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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