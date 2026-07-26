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Оккупанты идут на штурм ради одного: "Мадяр" раскрыл схему РФ

Мария Николишин
26 июля 2026, 09:33
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"Мадяр" сообщил об увеличении численности штурмовых групп противника и о рекордных показателях их уничтожения в июле.
Оккупанты идут на штурм ради одного: 'Мадяр' раскрыл схему РФ
"Мадяр" рассказал о штурмах РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/robert_magyar

Главное из заявления "Мадяра":

  • Россия нарастила штурмовые группы для фальшивых "успехов"
  • СБС фиксирует рекордное уничтожение личного состава
  • Несмотря на отсутствие мобилизации, пополнение войск продолжается

В июле страна-агрессор Россия существенно увеличила численность военных, которых привлекает к штурмовым действиям на фронте, при этом выросли и потери оккупантов от ударов украинских дронов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, российское командование наращивает штурмовые группы прежде всего для того, чтобы скрыть разрыв между ложными докладами о ситуации на фронте и реальным положением дел. Такие группы получают задание любой ценой добраться до украинских позиций и сделать фото или видео в качестве доказательства якобы успешного продвижения.

видео дня

"Прежде всего противник заделывает дыры между ложными докладами о положении дел и фактическим расположением собственных позиций на линии соприкосновения. Эффективный инструмент запутывания - наращивание групп инфильтрации с единственной целью: проникнуть за линию фронта и совершить флаговтик с селфи или внешней съемкой, именуемый заданием "ван вей тикет". Для этого требуются дополнительные одноразовые штурмовые ресурсы", - говорится в сообщении.

По данным разведцентра Сил беспилотных систем, численность живой силы противника, задействованной в штурмах, в июле выросла на 18% по сравнению с маем и на 12% по сравнению с июнем.

Потери врага растут

Параллельно с увеличением числа штурмовых групп растут и потери российской армии. Динамика уничтожения личного состава свидетельствует о том, что наращивание пехоты не приносит оккупантам ощутимого преимущества на поле боя.

По словам "Мадяра", показатель уничтожения личного состава противника пилотами СБС в июле вырос на 11% по сравнению с июнем и к концу месяца превысит 11 тысяч уничтоженных оккупантов.

Скрытая мобилизация

Роберт Бровди отметил, что, несмотря на отсутствие официального объявления о новой мобилизации в России, скрытое пополнение личного состава продолжается.

По его словам, современные методы разведки позволяют фиксировать такие процессы, даже если Кремль пытается их скрыть.

"Мобилизацию Путин пока публично не объявлял в силу очевидных сентябрьско-предвыборных причин. Признаки же скрытого набора скрыть невозможно даже в тайге и болотах", - подытожил "Мадяр".

Роберт Бровди
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Что ждет РФ на фронте с приходом Драпатого

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый придерживается современного взгляда на ведение высокоадаптивной и высокодинамичной войны.

По его словам, с приходом Драпатого российских оккупантов в Украине ждет немало сюрпризов.

"Пусть ждут и пусть боятся. Их страхи не беспочвенны. Это не выдумки и не фантазии. Их страхи и панические настроения вполне обоснованы. Но о возможных "неприятных сюрпризах" я бы не сказал, даже если бы знал", - подчеркнул он.

Михаил Драпатый
Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, 25 июля Силы обороны Украины впервые поразили российскую реактивную систему залпового огня "Сарма", которую российская пропаганда позиционирует как отечественный аналог американской HIMARS.

24 июля оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

В то же время аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой и Запорожской областях.

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О персоне: Роберт Бровди

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975 года, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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