Горькие огурцы больше не проблема: как заготовить идеальную закуску на зиму

Огурцы по-польски получаются ароматными и пикантными. Такая закуска с чесноком готовится очень просто: овощи маринуют, раскладывают по банкам и стерилизуют

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Огурцы на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

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Как приготовить пикантные огурцы с чесноком на зиму

Какие ингредиенты нужны для маринования

Сколько стерилизовать банки с огурцами

В период активной заготовки консервов хозяйки ищут проверенные и простые рецепты для зимнего стола. Одним из популярных вариантов маринования являются огурцы с добавлением чеснока и специй, которые отличаются насыщенным вкусом и приятным ароматом. Главред расскажет подробнее.

Рецептом такой закуски поделилась кулинарная блогерша на своём YouTube-канале Тома Минтенко. Она отметила, что у этого способа консервирования есть семейная история:

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Этот рецепт моя мама привезла из Польши, поэтому мы дали такое название этому рецепту - огурчики по-польски. Рекомендуем: Самый простой рецепт маринованных помидоров — 7 минут и готово

Чем особенен рецепт и какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления огурцы тщательно моют и нарезают: мелкие плоды - пополам, а более крупные - на четыре части. По словам блогерши, для маринования можно использовать даже те огурцы, которые не подходят для свежих салатов.

Они подходят разве что только для закрутки, маринования или квашения, так как очень горькие.

К нарезанным овощам добавляют сахар, кухонную нейодированную соль, подсолнечное масло, уксус, молотый черный перец и измельченный чеснок. Количество специй можно регулировать в зависимости от собственных предпочтений и потребностей семьи.

Блогерша отмечает:

Мёлого перца я кладу не столько, сколько указано в рецепте, а гораздо меньше, потому что у моей младшей дочери гастрит и ей нельзя острое и солёное.

Видео о том, как приготовить огурцы по-польски на зиму, можно посмотреть здесь:

Сколько мариновать огурцы перед закруткой

После смешивания всех компонентов смесь тщательно перемешивают и оставляют мариноваться при комнатной температуре на два часа, периодически помешивая. За это время овощи выделяют сок и заметно уменьшаются в объеме.

Далее огурцы плотно укладывают в сухие чистые банки и заливают образовавшимся маринадом.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Как долго стерилизовать банки, чтобы консервация хорошо хранилась

Банки стерилизуют в кастрюле с водой на медленном огне:

0,5-литровые банки - 10 минут с момента закипания;

1-литровые банки - 20 минут.

Также автор отмечает, что ждать зимы необязательно:

Кроме того, эти огурчики можно есть и в сыром виде. Кстати, очень вкусная закуска.

После стерилизации банки закрывают, а после полного остывания отправляют на хранение в подвал или другое прохладное место.

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Об источнике: YouTube-канал "Тома Минтенко" Тома Минтенко - YouTube-канал с кулинарным контентом, посвященный домашней кухне, приготовлению блюд и разнообразным рецептам. Автор делится практическими идеями и способами приготовления еды для повседневного и праздничного стола.

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