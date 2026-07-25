Самый простой рецепт маринованных помидоров — 7 минут и готово

Чтобы приготовить маринованные помидоры, не обязательно тратить много времени на консервирование в банках. Вкусные помидоры в маринаде можно приготовить за считанные минуты.
Главред узнал, что рецептом такого блюда в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Елена.
Маринованные помидоры - рецепт
Ингредиенты:
- Помидоры 1 кг
- Лук 1 шт.
- Укроп
- Петрушка
- Чеснок 3–4 зубчика
Для маринада:
- Растительное масло 2 ст. л.
- Мед 1 ст. л.
- Зернистая горчица 1 ст. л.
- Соевый соус 2 ст. л.
- Яблочный уксус 1 ст. л.
Нарезаем помидоры на небольшие кусочки, а лук - на тонкие полукольца. Зелень мелко нарезаем, чеснок измельчаем. Смешиваем помидоры, лук, зелень и чеснок в миске и подсаливаем.
Далее смешиваем все ингредиенты для маринада и поливаем им овощи. Оставляем помидоры в холодильнике хотя бы на 2 часа, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@olena.foodblog Сочные, ароматные и готовые буквально за несколько минут ?? Прекрасно смакуют уже через несколько часов, а на следующий день становятся ещё вкуснее. Идеально подходят к мясу, картофелю, шашлыку или просто со свежим хлебом. Ингредиенты: ? 1 кг помидоров ? 1 луковица ? Укроп и петрушка ? 3–4 зубчика чеснока Для маринада: ? 2 ст. л. растительного масла ? 1 ст. л. меда ? 1 ст. л. зернистой горчицы ? 2 ст. л. соевого соуса от "Щедро" ? 1 ст. л. яблочного уксуса Приготовление: 1. Помидоры нарежьте крупными кусочками, лук - тонкими полукольцами, зелень и чеснок измельчите. 2. Смешайте все ингредиенты для маринада. 3. Добавьте маринад к овощам и хорошо перемешайте. 4. Оставьте мариноваться минимум на 2 часа в холодильнике. Вкуснее всего - после ночи. Приятного аппетита ? #рецепты#закуски#томаты#овощи#помидоры♬ suono originale - UMC
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Об источнике: olena.foodblog
olena.foodblog - страница в TikTok украинской блогерши Елены, на которую подписаны более 45 тысяч пользователей. Блогерша делится видео с рецептами вкусных блюд.
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