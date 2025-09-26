Укр
Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

Марина Фурман
26 сентября 2025, 19:30
Один простой ингредиент в рассоле сделает ваши помидоры невероятно ароматными и вкусными.
Рецепт квашеных помидоров / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Сезон консервации уже подходит к концу, однако еще есть время успеть приготовить любимые многими квашеные помидоры. Главред нашел простой рецепт невероятно вкусных квашеных помидоров с секретным ингредиентом.

Автор украинского кулинарного YouTube-блога "Смачна здорова їжа" рассказала, как легко приготовить на зиму квашеные помидоры.

Продукты на банку объемом 3 л:

  • вода - 1,5 л;
  • соль - 1,5 ст. л;
  • сахар - 3 ст. л;
  • горчичный порошок - 1,5 ст. л.

Процесс приготовления

На дно банки или пластикового контейнера выложите листья хрена и зонтик укропа, а сверху положите помидоры.

Для рассола сначала вскипятите воду, добавьте в нее соль, сахар и горчичный порошок. Хорошо размешайте, чтобы все растворилось.

Готовым рассолом залейте томаты и накройте их крышкой.

Оставьте помидоры на двое суток при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник.

Приятного аппетита!

Как приготовить квашеные помидоры - смотрите видео:

О YouTube-канале: "Вкусная здоровая еда"

"Вкусная здоровая еда" - YouTube-канал, который ведет женщина по имени Ольга. Она делится простыми рецептами полезной еды, которая позволяет оставаться телу стройным и полным энергии. На канал подписаны более 6,5 тысяч пользователей.

