Шикарная замена мясу по-французски: рецепт гнезд из куриного фарша за 25 минут

Рецепт божественных на вкус куриных гнезд с ананасом.

https://glavred.info/recipes/shikarnaya-zamena-myasu-po-francuzski-recept-gnezd-iz-kurinogo-farsha-za-25-minut-10701572.html Ссылка скопирована

Рецепт изысканного блюда для застолья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Мясо по-французски часто можно увидеть среди блюд на застольях. Но если хочется удивить гостей чем-то новым, или побаловать себя на ужин изысканным мясным блюдом - идеальным вариантом являются куриные гнезда.

Главред узнал, что гнезда из куриного филе не только поразят вкусом, но и не требуют много времени и усилий для приготовления. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Анна Тимошенко.

Куриные гнезда - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриное филе 2 шт.

Лук 1 шт.

Консервированный ананас

Моцарелла

Соль

Для соуса:

Сметана 2 ст. л.

Горчица 1 ч. л.

Соль

Для приготовления куриных гнезд надо почистить, мелко порезать лук и обжарить его на сковородке. За это время можно перемолоть куриное филе в фарш. Далее смешиваем фарш с луком, солью и любимыми специями.

Следующим шагом формируем гнезда. Разделяем фарш на четыре части, из каждой из которых лепим шар и выкладываем его, немного приплюснув, на застеленный пергаментом противень.

Разглаживаем ложкой серединки куриных гнезд и выкладываем туда по кружочку ананаса. Далее надо сделать соус, смешав сметану, горчицу и соль. Поливаем им гнезда и присыпаем сверху фарш тертым сыром.

После этого запекаем куриные гнезда в разогретой до 190 градусов духовке в течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить куриные гнезда:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Тимошенко Анна Тимошенко - украинский блогер с аудиторией более 45 тысяч пользователей в TikTok. Анна публикует видео с рецептами на любой случай и вкус.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред