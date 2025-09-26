Шикарная замена мясу по-французски: рецепт гнезд из куриного фарша за 25 минут

Мясо по-французски часто можно увидеть среди блюд на застольях. Но если хочется удивить гостей чем-то новым, или побаловать себя на ужин изысканным мясным блюдом - идеальным вариантом являются куриные гнезда.
Главред узнал, что гнезда из куриного филе не только поразят вкусом, но и не требуют много времени и усилий для приготовления. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Анна Тимошенко.
Куриные гнезда - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 2 шт.
- Лук 1 шт.
- Консервированный ананас
- Моцарелла
- Соль
Для соуса:
- Сметана 2 ст. л.
- Горчица 1 ч. л.
- Соль
Для приготовления куриных гнезд надо почистить, мелко порезать лук и обжарить его на сковородке. За это время можно перемолоть куриное филе в фарш. Далее смешиваем фарш с луком, солью и любимыми специями.
Следующим шагом формируем гнезда. Разделяем фарш на четыре части, из каждой из которых лепим шар и выкладываем его, немного приплюснув, на застеленный пергаментом противень.
Разглаживаем ложкой серединки куриных гнезд и выкладываем туда по кружочку ананаса. Далее надо сделать соус, смешав сметану, горчицу и соль. Поливаем им гнезда и присыпаем сверху фарш тертым сыром.
После этого запекаем куриные гнезда в разогретой до 190 градусов духовке в течение 20-25 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить куриные гнезда:
@timoshenkoanna13 Гнезда из куриного фарша с ? Замена мясу по-французски ?? Нужно ✅ -куриное филе 2 шт -лук 1 шт -ананас -сыр моцарелла -соль,любимые приправы Для соуса: -сметана 2 ст.л -горчица 1 ч.л -соль по вкусу Запекать 20-25 мин при температуре 190ʼ Выход 4 котлеты? #курочка#курица#филе#анананас#сыр#курицавдуховке#курицарецепт♬ оригинальный звук - Аня Тимошенко
О персоне: Анна Тимошенко
Анна Тимошенко - украинский блогер с аудиторией более 45 тысяч пользователей в TikTok. Анна публикует видео с рецептами на любой случай и вкус.
