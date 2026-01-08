Укр
Арктическая стужа и метели накроют Львов: когда ударят морозы до -14°С

Руслана Заклинская
8 января 2026, 15:51
Циклон из Беларуси принесет метели и гололед, который парализует движение на дорогах.
Прогноз погоды для Львова на 9 января / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода во Львове 9 января
  • О какой опасности предупредили метеорологи на Львовщине
  • Какой будет температура воздуха 9 января

Погода на Львовщине 9 января будет определяться тыловой частью циклона над Беларусью. Ожидается похолодание, снег, гололед и порывистый ветер. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области будет облачная погода с прояснениями. Периодически будет идти снег, который из-за сильного ветра будет превращаться в метели. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

видео дня

Ночь на Львовщине будет особенно суровой - от -9°С до -14°С. Днем столбики термометров покажут -5...-10°С. Водителям следует быть крайне внимательными, поскольку во время осадков и метелей видимость на дорогах существенно ухудшится.

На территории Львовской области и во Львове прогнозируют опасные метеорологические явления. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погода во Львове

В самом Львове синоптическая ситуация 9 января будет не менее напряженной. Город накроет метель, а дороги превратятся в каток. Штормовые порывы ветра до 15-20 м/с будут сохраняться в течение суток.

Ночью ожидается 10-12° мороза, днем температура будет колебаться в пределах 7-9° ниже нуля. Атмосферное давление начнет слабо расти только днем, влажность воздуха останется стабильно высокой.

Лавинная опасность в горах

По состоянию на утро 8 января высота снежного покрова в горах Львовщины уже достигла 30-32 см. Только за последние сутки прирост снега составил до 8 см. Из-за таких условий в Карпатах 8 и 9 января сохраняется II уровень опасности (умеренная снеголавинная опасность). Спасатели призывают туристов быть осторожными и не выходить на крутые склоны.

Погода в Украине 9 января
Погода в Украине 9 января / Фото: Укргидрометцентр

Где и когда будут самые сильные морозы

Синоптик Наталья Птуха рассказала Главреду, что после Крещения в Украине ожидается опасное похолодание. По ее словам, 10-11 января прогнозируется резкое снижение температуры, особенно ночью на западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях. Ночью столбики термометров опустятся до -14...-20 °C, местами до -23 °C, днем - от -9 до -15 °C.

Холоднее всего будет в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. Днем температура там будет колебаться от -6 до -12 °C.

Погода в регионах Украины - последние новости

Как сообщал Главред, западные области накрыли сильные снегопады и морозы. Из-за гололеда и нерасчищенных дорог движение транспорта затруднено, фиксируются пробки и застрявшие автомобили. Спасатели освобождают машины из снежных заносов и призывают без необходимости не выезжать.

Также 8 января в Харькове облачная погода с дождем. Температура днем +3...+9 °C, ночью +3...+5 °C. Ветер юго-восточный, 4-12 м/с.

Кроме этого, в течение недели в Украине прогнозируют резкие перепады температур, снег и дождь, гололед и порывистый ветер. Циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

