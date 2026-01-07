В одной области объявили желтый уровень опасности: где ожидается непогода

Людей призвали воздержаться от дальних поездок.

Прогноз погоды в Тернополе / фото: pixabay

В четверг, 8 января, на территории Тернопольской области ожидается значительный снег и метель. Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что днем прогнозируются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

В ведомстве также призвали воздержаться от дальних поездок и пребывания на открытой местности во время непогоды.

В то же время, в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии заявили, что 8 января в области будет облачно, ожидается значительный снег. На дорогах возможна гололедица, а температура воздуха в течение суток будет составлять -3...-8 градусов.

Известно, что в самом Тернополе также будет облачно и выпадет снег. Однако температура в течение суток будет колебаться от -4 до -6 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Синоптик Наталья Птуха ранее предупреждала о снижении температуры и похолодании в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

По ее прогнозу, ночью ожидается от -14 до -20 мороза, а местами даже до -23 градусов.

Как сообщал Главред, во Львовской области 8 января ожидаются снегопады и сильные морозы. Из-за прохождения атмосферных фронтов от циклонической депрессии над Балканами ожидаются порывы ветра и метели.

В то же время, в Ровенской области ожидается существенное ухудшение погодных условий в течение 7-11 января из-за влияния южного циклона, который принесет значительные осадки и сильные морозы.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко говорила, что в Украину придет южный циклон, который принесет сложную синоптическую ситуацию и сильные осадки.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

