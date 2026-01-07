В одной области объявили желтый уровень опасности: где ожидается непогода

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе 8 января
- Почему объявлен желтый уровень опасности
В четверг, 8 января, на территории Тернопольской области ожидается значительный снег и метель. Об этом сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что днем прогнозируются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
В ведомстве также призвали воздержаться от дальних поездок и пребывания на открытой местности во время непогоды.
Погода в Тернопольской области
В то же время, в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии заявили, что 8 января в области будет облачно, ожидается значительный снег. На дорогах возможна гололедица, а температура воздуха в течение суток будет составлять -3...-8 градусов.
Погода в Тернополе
Известно, что в самом Тернополе также будет облачно и выпадет снег. Однако температура в течение суток будет колебаться от -4 до -6 градусов.
Когда ожидается похолодание в Украине
Синоптик Наталья Птуха ранее предупреждала о снижении температуры и похолодании в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.
По ее прогнозу, ночью ожидается от -14 до -20 мороза, а местами даже до -23 градусов.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, во Львовской области 8 января ожидаются снегопады и сильные морозы. Из-за прохождения атмосферных фронтов от циклонической депрессии над Балканами ожидаются порывы ветра и метели.
В то же время, в Ровенской области ожидается существенное ухудшение погодных условий в течение 7-11 января из-за влияния южного циклона, который принесет значительные осадки и сильные морозы.
Кроме того, синоптик Наталья Диденко говорила, что в Украину придет южный циклон, который принесет сложную синоптическую ситуацию и сильные осадки.
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
