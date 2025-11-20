'Слив' данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

Народный депутат отреагировал на обвинения относительно публикации данных о производителе радиотехники в Тернополе, что могло стать причиной атаки по городу.

Нардепа обвинили в сливе данных перед ударом по Тернополю - он отреагировал / Колаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Журналистка обвинила нардепа в публикации данных о производстве радиотехники в Тернополе

Нардеп опроверг обвинения подчеркнув, что имел разрешение снимать

Нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Федиенко обвинили в том, что он якобы раскрыл запрещенную информацию, что, вероятно, могло стать основанием для российского ракетного удара по Тернополю. Сам Федиенко отрицает, что публиковал какие-либо данные, которые нельзя было разглашать.

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко опубликовала в Telegram фрагмент видео, которое депутат ранее удалил из своих соцсетей.

На записи видно, что во время визита на выставку парламентарий озвучил название тернопольского завода, который занимается производством радиотехники.

"Когда вы спросите, почему прилетело в Тернополь, посмотрите на это видео, которое я обнародовала у себя в ТГ-канале. Народный депутат Александр Федиенко, который еще является членом комитета по Нацбезопасности, опубликовал у себя на ютуб видео с выставки наших производителей РЭБ. Назвал место, город и завод, где это делают. Видео конечно он удалил. Но ключевые куски я успела зафиксировать", - написала Юлия Кириенко-Меринова.

Смотрите видео нардепа:

/ Фото: скриншот

По словам журналистки, на видео народный депутат демонстрирует место, город и предприятие, где изготавливают украинские средства РЭБ. В кадре видно его телефон с датой съемки - среда, 1-го числа, вероятно октября.

Юлия Кириенко-Меринова отмечает, что хотя нельзя утверждать, что враг определяет цели исключительно по видео депутатов, такое видео могло стать дополнительным подтверждением для российской разведки того, что в этом районе есть привлекательный объект для удара, даже если на самом деле это не так.

Она подчеркивает, что факт остается фактом, ведь в ролике озвучено название завода "Орион" и даже показаны технические характеристики продукции, что никогда не делают те, кто работает с подобными чувствительными материалами.

По ее словам, видео было удалено самим депутатом с его YouTube-канала только через много недель после публикации - уже после ракетного удара по Тернополю.

Стоит отметить, что дом в Тернополе, по которому 19 ноября россияне нанесли ракетный удар и где погибли по меньшей мере 26 человек, стоит рядом с радиозаводом "Орион". Именно о нем упоминал Федиенко в своем видео.

Близкое расположение жилой многоэтажки к этому предприятию подтвердил и эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в заметке в Telegram.

Реакция Федиенко

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире телеканала "Киев24" в ответ на обвинения отметил, что имел разрешение на проведение съемки, а сама выставка состоялась не в октябре, а летом.

"Оно было сделано где-то в середине лета, не знаю, почему говорят все об октябре. Видео не касается вообще РЭБа, там был еще с советских времен телефонный аппарат. Когда я снимаю такие сюжеты, я всегда спрашиваю разрешения у людей, где я снимаю, что это выставка, там ничего тайного, закрытого или еще чего-то я точно не обнародовал и не говорил", - сказал он.

Федиенко отметил, что в открытом доступе, в частности в системе публичных закупок, можно найти документы, где указаны названия воинских частей и предприятий, включая тернопольский завод "Орион", который поставляет те же устройства военным в 2025 году.

Он также отметил, что пришел на выставку как обычный посетитель и не был осведомлен об особенностях ее организации. По его словам, это была публичная коммерческая экспозиция в Киеве, которую проводили ответственные структуры, в том числе и представители Вооруженных сил Украины.

Какие регионы станут целями атак РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, в ночь на 19 ноября Россия снова осуществила массированный удар по Украине. Целями атак стали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры во Львове, Тернополе и на Ивано-Франковщине. Неделей ранее под интенсивным ударом находился Киев.

Военный аналитик Денис Попович в комментарии для 24 Канала отметил, что российские атаки имеют определенную закономерность: сначала удары направляют по столице, а через несколько дней - по западным областям. По его словам, следующей целью могут стать города Приднепровского региона - Днепр, Кременчуг и Полтава. После этого, вероятно, РФ снова вернется к обстрелам Киева.

Откуда и какими ракетами Россия атакует Украину / Инфографика: Главред

Удар по Тернополю - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия утром 19 ноября нанесла удар по Тернополю. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. В результате атаки врага погибли 26 человек. Но уже вечером произошло настоящее чудо - спасателям удалось найти живого 20-летнего парня. Он оставался под завалами примерно до 17:00.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными самолетами стратегической авиации.

После удара врага в городе до сих пор считаются пропавшими без вести 22 человека, их поиск продолжается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

О персоне: Александр Федиенко Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

