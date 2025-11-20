Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

Что сказал Владимир Зеленский:
- В Тернополе в руинах домов до сих пор ищут 22 человека
- На отдельных участках можно работать только вручную
В Тернополе после удара оккупантов по многоэтажкам до сих пор неизвестно местонахождение 22 человек, их продолжают искать. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Всю ночь наши спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Неизвестно местонахождение 22 человек - их поиск продолжается", - написал Зеленский.
К работам, по его данным, привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины.
"На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций. Это усложняет поиск. По состоянию на сейчас известно о 26 погибших, и среди них трое детей. Мои соболезнования родным и близким", - отметил президент.
При этом глава государства выразил благодарность "всем нашим людям, которые работают на месте почти сутки непрерывно".
"Спасатели, медики, полицейские - спасибо каждому и каждой. Сверхважно, что в такие тяжелые дни несмотря на все атаки России, весь террор наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь", - подчеркнул он.
Атака на Тернополь
Как писал Главред, ночью и утром 19 ноября Тернополь находился под ракетной атакой страны-агрессора России.
Российские оккупанты безжалостно ударили ракетами по Тернополю. Ракеты попали прямо в жилые многоэтажные дома, разрушив много квартир и унеся жизни семей. В Сети появилось видео с моментом удара ракеты по дому.
В Тернополе продолжается поисково-спасательная операция на местах ударов вражескими ракетами и дронами.
