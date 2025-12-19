"Непонятно, кто на кого напал": Орбан сделал циничное заявление о войне в Украине

Что сказал Орбан:
- Премьер Венгрии раскритиковал решение ЕС предоставить Украине 90 млрд евро
- Использование замороженных активов РФ означало бы "объявление войны" России
- Политик усомнился, кто напал на Украину, и назвал идею репараций обманом
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал решение ЕС предоставить Украине заем в 90 млрд евро, и заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ.
Об этом политик заявил на своей пресс-конференции, отметив, что использование замороженных российских активов было бы равнозначным "объявлению войны" России.
Венгерский политик назвал обманом то, что страны Запада якобы считают, что "эту войну можно вести, не тратя ни копейки, а в конце войны расходы будут оплачены россиянами в виде репараций".
По словам премьера, в конце концов за эти решения придется рассчитываться европейским налогоплательщикам.
"Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с точки зрения морали правильно помочь маленькой стране, которую атаковали, конечно, не такой уж и маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал, но в любом случае мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов, они будут платить", - сказал глава венгерского правительства.
Замороженные активы РФ - последние новости
Как писал Главред, Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 млрд евро. Не уточняется, откуда поступят эти средства. Однако, как пишет Reuters, финансовая поддержка Киева в размере 90 мрлд евро будет обеспечиваться за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к интенсивным переговорам, направленным на поиск решения по финансовой поддержке Украины. Речь идет о намерении согласовать выделение около 90 миллиардов евро на нужды Украины в течение следующих двух лет. Об этом она сообщила накануне заседания Европейского совета в Брюсселе.
По данным Politico, главный тормоз помощи Украине - не Бельгия, а администрация президента США Дональда Трампа.
О персоне: Виктор Орбан
Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.
