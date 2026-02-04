"До мурашек": Елена Мозговая показала мужа-военного "когда слова излишни"

Продюсер опубликовала редкое фото Девида Аксельрода.

Девид Аксельрод сейчас - Елена Мозговая показала певца с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/david__axelrod

Вкратце:

Елена Мозговая показала трогательное фото мужа и младшей дочери

В кадре Аксельрод в военной форме

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая и певец Девид Аксельрод (Владимир Ткаченко) в браке с январе 2015 года - они расписались в ожидании их совместной дочери Соломии.

У отца с девочкой особенная связь. Которая, похоже, лишь укрепилась после начала полномасштабной войны. Аксельрод с первых дней вторжения был в ТРО, затем перевелся в Нацгвардию. Редкие моменты "затишья" он проводит с семьей.

Фото одного из таких в своем блоге в Instagram опубликовала Мозговая. "Есть мгновения... когда слова излишни", - коротко подписала снимок она. В кадре Девид в военной форме прижимается своим лбом ко лбу Соломии.

Девид Аксельрод сейчас - Елена Мозговая показала певца с дочерью / фото: instagram.com/olenamozgova1

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

