Новая болезнь после госпитализации: Елена Мозговая рассказала о своем состоянии

- В начале января Елену Мозговую госпитализировали
- После выписки продюсер заболела
Недавно украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая вернулась домой после десятидневного пребывания в больнице - ее положили в стационар неврологического отделения. Однако проблемы деятельницы со здоровье на этом, увы, не закончились.
После госпитализации, уже дома, Елена заболела. Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram.
К счастью, в непростое для нее время Мозговая окружена заботой близких - продюсера побаловали душистым букетом мимозы для поднятия настроения. "Иногда приболеть даже приятно. Боже, какой аромат", - не теряет позитивный настрой Елена.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
