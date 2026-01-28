Новая болезнь после госпитализации: Елена Мозговая рассказала о своем состоянии

Мозговая призналась, что поднимает ей настроение сейчас.

Елена Мозговая сейчас - что происходит с музыкальным продюсером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

В начале января Елену Мозговую госпитализировали

После выписки продюсер заболела

Недавно украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая вернулась домой после десятидневного пребывания в больнице - ее положили в стационар неврологического отделения. Однако проблемы деятельницы со здоровье на этом, увы, не закончились.

После госпитализации, уже дома, Елена заболела. Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram.

К счастью, в непростое для нее время Мозговая окружена заботой близких - продюсера побаловали душистым букетом мимозы для поднятия настроения. "Иногда приболеть даже приятно. Боже, какой аромат", - не теряет позитивный настрой Елена.

Елена Мозговая сейчас - что происходит с музыкальным продюсером / фото: instagram.com/olenamozgova1

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

