Новая болезнь после госпитализации: Елена Мозговая рассказала о своем состоянии

Анна Подгорная
28 января 2026, 07:46
Мозговая призналась, что поднимает ей настроение сейчас.
Елена Мозговая
Елена Мозговая сейчас - что происходит с музыкальным продюсером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

  • В начале января Елену Мозговую госпитализировали
  • После выписки продюсер заболела

Недавно украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая вернулась домой после десятидневного пребывания в больнице - ее положили в стационар неврологического отделения. Однако проблемы деятельницы со здоровье на этом, увы, не закончились.

После госпитализации, уже дома, Елена заболела. Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram.

К счастью, в непростое для нее время Мозговая окружена заботой близких - продюсера побаловали душистым букетом мимозы для поднятия настроения. "Иногда приболеть даже приятно. Боже, какой аромат", - не теряет позитивный настрой Елена.

Елена Мозговая о болезни
Елена Мозговая сейчас - что происходит с музыкальным продюсером / фото: instagram.com/olenamozgova1

Ранее Главред рассказывал, что происходит со звездой "Танцев со звездами" Женей Котом. Танцор после операции сам признался, почему оказался на хирургическом столе и теперь ходит в шапке.

Также Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе, которые появились еще в ноябре. Украинская актриса рассказала о непростом периоде в браке.

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

