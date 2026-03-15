Попытки Европы вовлечь Россию в переговоры в феврале 2026 года завершились резким отказом Кремля, который отверг предложения Франции, отмечает FT.

В Кремле обругали советников Макрона

В Кремле грубо ответили на просьбу советников Макрона

Заявление Ушакова касалось возможности участия Франции в переговорном процессе

Помощник российского диктатора и военного преступника Владимира Путина прямо грубо отшил французских дипломатов после их предложения присоединиться к мирным переговорам по войне против Украины. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, передает Медуза.

По информации издания, в феврале 2026 года советники президента Франции Эммануэля Макрона, Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер, посетили Москву для встречи с помощником Путина Юрием Ушаковым, пытаясь убедить Кремль согласиться на участие европейцев в переговорном процессе.

"Извините, но вообще-то нет, идите [к черту] (неценз.)", — процитировал высокопоставленный европейский дипломат слова помощника Путина Юрия Ушакова.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны якобы не заинтересованы в содействии мирному процессу, а представитель Франции не привез никаких позитивных сигналов, поэтому в ответ нечего было ожидать.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что возвращение помощника российского диктатора и военного преступника Владимира Мединского к переговорному процессу демонстрирует истинное отношение России к вопросу мира и завершения войны.

В то же время в Кремле заявляют, что сохраняют надежду на проведение нового трехстороннего раунда переговоров по Украине. Однако конкретные дата и место встречи пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Тем временем на отдельных участках фронта появились признаки возможного отступления российских войск, однако для подтверждения того, что инициатива действительно переходит к Украине, требуется определенное время. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он также отметил, что Дональд Трамп неоднократно пытался найти переговорное решение российской агрессии, но все эти попытки срывались из-за жесткой позиции Москвы.

Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

