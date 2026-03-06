Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия может выйти из мирных переговоров: в ISW раскрыли хитрую тактику Кремля

Мария Николишин
6 марта 2026, 09:57
Аналитики говорят, что Кремль давно затягивает мирные переговоры в Украине.
Россия может выйти из мирных переговоров: в ISW раскрыли хитрую тактику Кремля
Россия может выйти из переговоров / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • В Кремле критикуют США за военные операции в Иране
  • Так чиновники РФ пытаются дискредитировать переговоры по Украине
  • Россия не заинтересована в договоренностях, которые не соответствуют ее требованиям

Российские чиновники критикуют США за военные операции в Иране. Москва стремится использовать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы возложить ответственность на США за возможные неудачи в мирных переговорах по Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, 5 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль пытаются втянуть страны Персидского залива в конфликт так же, как Запад якобы втянул Украину в конфликт с Россией.

видео дня

По его словам, многие российские политики, политологи и аналитики обеспокоены тем, что США проводят операции против стран, с которыми ведут переговоры, а также тем, как это влияет на мирные переговоры по Украине.

Аналитики добавляют, что тем временем другие российские чиновники используют американскую операцию против Ирана и пытаются дискредитировать переговоры, которые ведут США по Украине.

В ISW отмечают, что Кремль давно затягивает мирные переговоры в Украине.

"Россия не заинтересована в договоренностях, которые не соответствуют ее первоначальным требованиям. В то же время ей приходится действовать осторожно, чтобы избежать санкций США или других давлений, которые заставили бы вести серьезные переговоры", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете говорится, что Кремль также должен балансировать между двусторонними отношениями с США и своими отношениями с союзниками и партнерами, включая тех, кто является противником США, как Иран.

"Россия может использовать прямые критические заявления о США как ненадежном партнере по переговорам, чтобы снять с себя ответственность в случае будущего провала переговоров по войне в Украине", - подытожили аналитики.

Есть ли прогресс в переговорах – мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак говорил, что переговоры с россиянами при посредничестве американцев пока не приносят серьезных результатов.

По его словам, все рассчитывали, что Трамп использует всю свою харизму и нестандартное поведение, чтобы давить одновременно на Россию и Украину, чтобы обе стороны сворачивали боевые действия, но он давит только на Украину.

"Скорее всего, нам нужно ждать осени 2026-го и выборов в Конгресс США. Тогда, возможно, что-то изменится в конструкции США, появится больше проукраинских сил, которые будут больше давить на Трампа, и он будет больше санкций вводить против России и больше вооружений давать Украине", - говорит эксперт.

Россия может выйти из мирных переговоров: в ISW раскрыли хитрую тактику Кремля
Мирный план США / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны - что известно

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский говорил, что очередной раунд мирных переговоров Украины с США и страной-агрессором Россией откладывается из-за войны в Иране.

Президент Украины также говорил, что переговорный процесс между Украиной, Россией и США фактически застопорился. Стороны остаются на принципиально разных позициях по ключевым вопросам.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США, но сложной остается ситуация вокруг будущего украинских территорий.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины мирные переговоры Институт изучения войны Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

09:07Синоптик
Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России

09:00Интервью
Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причины

Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причины

08:50Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюанс

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюанс

Последние новости

10:43

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

10:17

"Тириндіти, фафрати й гойкати": как звучит настоящий колоритный галицкий говор

10:10

"Можем только надеяться": экономист оценил, что будет с курсом валют в Украине

10:05

"Это была моя вина": Алина Гросу прервала молчание о личном

09:57

Россия может выйти из мирных переговоров: в ISW раскрыли хитрую тактику Кремля

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
09:52

Синоптики бьют тревогу, реки выходят из берегов: какие области Украины под угрозойВидео

09:46

"Начинаются сомнения": Елена Кравец рассказала о болезни

09:35

"Не скрываю этого": дочь Ольги Сумской удивила признанием

09:07

Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

Реклама
08:56

Окна будут сиять до осени: чем их помыть весной, чтобы забыть о налете и разводах

08:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

08:50

Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причинымнение

08:22

Трамп сделал громкое заявление о будущем Ирана: что сказал

08:01

Путин подписал указ: в ISW предупредили о новых целях увеличения армии РФ

07:36

"Гостерроризм и рэкет": в Будапеште взяли в заложники сотрудников банка с миллионами

06:52

РФ атаковала дронами Кривой Рог: загорелась высотка и предприятиеВидео

05:33

Циклон возвращает снег на Полтавщину: синоптики предупредили об изменении погоды

05:00

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

04:41

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Реклама
03:31

У почвы тоже есть срок годности: как понять, что грунт для цветов испортился

03:09

Почему кошки "сходят с ума" от кошачьей мяты: ветеринар объяснила, как она работаетВидео

02:05

США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

02:00

"Где все эти люди": Славу Каминскую бросили близкие

01:58

Элтон Джон перестал скрывать сыновей-подростков: как выглядят наследники звездыВидео

01:30

Главный секрет жизни: каждый человек скрывает тайны, которые ошеломляют

01:13

Новая любовь Гермионы: Эмму Уотсон подловили во время поцелуя с миллиардером

00:48

Автоматические штрафы за отсутствие электронной страховки: в МВД сделали заявление

05 марта, четверг
23:56

"Лучшее, что может сделать": Кацурина похвасталась подарком от загадочного мужчины

23:50

Лает как собака и охотится на гадюк: почему эта кошка поражает даже ученыхВидео

23:45

В Киеве и области 6 марта отключат свет: что нужно знать о новых графиках

23:41

4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

23:04

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходыВидео

23:01

Небольшой сад, а эффект огромный: магнолии, которые стоит посадить уже сейчас

22:56

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

22:35

"Изменился он": Кравец рассказала правду о муже на фоне слухов о разводе

22:19

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

21:57

Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолгоВидео

21:55

Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабряФото

21:30

Зачем опрыскивать душ уксусом и как правильно это делать - лайфхак

Реклама
21:30

Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

21:13

Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

20:58

Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубникиВидео

20:39

Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

20:21

"Я всегда свободен": Харчишин после разрыва с Соколовой раскрыл данное ей обещание

20:03

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

19:49

Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

19:45

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном мореВидео

19:33

Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

19:30

Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять