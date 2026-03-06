Россия может выйти из мирных переговоров: в ISW раскрыли хитрую тактику Кремля

Аналитики говорят, что Кремль давно затягивает мирные переговоры в Украине.

https://glavred.info/war/rossiya-mozhet-vyyti-iz-mirnyh-peregovorov-v-isw-raskryli-hitruyu-taktiku-kremlya-10746509.html Ссылка скопирована

Россия может выйти из переговоров / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

В Кремле критикуют США за военные операции в Иране

Так чиновники РФ пытаются дискредитировать переговоры по Украине

Россия не заинтересована в договоренностях, которые не соответствуют ее требованиям

Российские чиновники критикуют США за военные операции в Иране. Москва стремится использовать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы возложить ответственность на США за возможные неудачи в мирных переговорах по Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, 5 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль пытаются втянуть страны Персидского залива в конфликт так же, как Запад якобы втянул Украину в конфликт с Россией.

видео дня

По его словам, многие российские политики, политологи и аналитики обеспокоены тем, что США проводят операции против стран, с которыми ведут переговоры, а также тем, как это влияет на мирные переговоры по Украине.

Аналитики добавляют, что тем временем другие российские чиновники используют американскую операцию против Ирана и пытаются дискредитировать переговоры, которые ведут США по Украине.

В ISW отмечают, что Кремль давно затягивает мирные переговоры в Украине.

"Россия не заинтересована в договоренностях, которые не соответствуют ее первоначальным требованиям. В то же время ей приходится действовать осторожно, чтобы избежать санкций США или других давлений, которые заставили бы вести серьезные переговоры", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете говорится, что Кремль также должен балансировать между двусторонними отношениями с США и своими отношениями с союзниками и партнерами, включая тех, кто является противником США, как Иран.

"Россия может использовать прямые критические заявления о США как ненадежном партнере по переговорам, чтобы снять с себя ответственность в случае будущего провала переговоров по войне в Украине", - подытожили аналитики.

Есть ли прогресс в переговорах – мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак говорил, что переговоры с россиянами при посредничестве американцев пока не приносят серьезных результатов.

По его словам, все рассчитывали, что Трамп использует всю свою харизму и нестандартное поведение, чтобы давить одновременно на Россию и Украину, чтобы обе стороны сворачивали боевые действия, но он давит только на Украину.

"Скорее всего, нам нужно ждать осени 2026-го и выборов в Конгресс США. Тогда, возможно, что-то изменится в конструкции США, появится больше проукраинских сил, которые будут больше давить на Трампа, и он будет больше санкций вводить против России и больше вооружений давать Украине", - говорит эксперт.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны - что известно

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский говорил, что очередной раунд мирных переговоров Украины с США и страной-агрессором Россией откладывается из-за войны в Иране.

Президент Украины также говорил, что переговорный процесс между Украиной, Россией и США фактически застопорился. Стороны остаются на принципиально разных позициях по ключевым вопросам.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США, но сложной остается ситуация вокруг будущего украинских территорий.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред