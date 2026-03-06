Укр
Путин обратился к предательнице Украины Елене Яковлевой — детали

Кристина Трохимчук
6 марта 2026, 11:33
Российский диктатор показал особую благосклонность с актрисе.
Елена Яковлева получила поздравление от Путина
Елена Яковлева получила поздравление от Путина / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Владимир Путин поздравил Елену Яковлеву
  • Что она говорила про Украину

Российский диктатор Владимир Путин решил показать особую благосклонность актрисе родом из Украины Елене Яковлевой. Об этом стало известно с сайта Кремля.

Елена Яковлева, которая родилась в Житомирской области, активно поддерживает террористическую политику Кремля. За заслуги перед новой родиной Путин решил особо отметить актрису и поздравил ее с 65-летним юбилеем. Диктатор рассыпался в комплиментах актрисе и вспомнил ее заслуги перед российской культурой.

Елена Яковлева - позиция
Елена Яковлева - позиция / скрин из видео

"Уважаемая Елена Алексеевна! Поздравляю вас с юбилейным днем рождения. Вы принадлежите к блестящей плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, которые подкупают своим обаянием, искренностью, увлеченностью выбранным делом. Эти замечательные качества помогают вам добиваться успеха в любимой профессии, радовать поклонников театра и кино яркими, запоминающимися работами. Желаю вам здоровья и неиссякаемого вдохновения", — сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин
Владимир Путин обратился к Елене Яковлевой / Скриншот YouTube

Елена Яковлева про войну РФ с Украиной

Актриса, известная благодаря ленте "Интердевочка" и детективному сериалу "Каменская", поддерживала российскую пропаганду и политику Кремля относительно Украины. Несмотря на то, что семья Яковлевой оставалась в Харькове, она посещала оккупированный Крым, за что получила запрет на въезд в Украину. Позже Елена начала публично обвинять украинские власти в том, что они не пускают ее проститься с умершими родителями — отец предательницы ушел из жизни уже после начала полномасштабного вторжения.

О персоне: Елена Яковлева

Елена Яковлева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, сообщает Википедия. Родилась в Новоград-Волынском Житомирской области. Артистка является народной и заслуженной артисткой РФ, а также кавалером ордена Почета и лауреатом премий "Ника", "ТЭФИ", "Золотой орел" и Государственной премии РФ. Несмотря на свое украинское происхождение, Яковлева публично поддерживает российскую агрессию против Украины, оправдывая действия Кремля, за что была внесена в санкционные списки.

23:45

В Киеве и области 6 марта отключат свет: что нужно знать о новых графиках

23:41

4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

23:04

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходыВидео

