Российский диктатор показал особую благосклонность с актрисе.

Елена Яковлева получила поздравление от Путина / коллаж: Главред, скрин из видео

Владимир Путин поздравил Елену Яковлеву

Что она говорила про Украину

Российский диктатор Владимир Путин решил показать особую благосклонность актрисе родом из Украины Елене Яковлевой. Об этом стало известно с сайта Кремля.

Елена Яковлева, которая родилась в Житомирской области, активно поддерживает террористическую политику Кремля. За заслуги перед новой родиной Путин решил особо отметить актрису и поздравил ее с 65-летним юбилеем. Диктатор рассыпался в комплиментах актрисе и вспомнил ее заслуги перед российской культурой.

Елена Яковлева - позиция / скрин из видео

"Уважаемая Елена Алексеевна! Поздравляю вас с юбилейным днем рождения. Вы принадлежите к блестящей плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, которые подкупают своим обаянием, искренностью, увлеченностью выбранным делом. Эти замечательные качества помогают вам добиваться успеха в любимой профессии, радовать поклонников театра и кино яркими, запоминающимися работами. Желаю вам здоровья и неиссякаемого вдохновения", — сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин обратился к Елене Яковлевой / Скриншот YouTube

Елена Яковлева про войну РФ с Украиной

Актриса, известная благодаря ленте "Интердевочка" и детективному сериалу "Каменская", поддерживала российскую пропаганду и политику Кремля относительно Украины. Несмотря на то, что семья Яковлевой оставалась в Харькове, она посещала оккупированный Крым, за что получила запрет на въезд в Украину. Позже Елена начала публично обвинять украинские власти в том, что они не пускают ее проститься с умершими родителями — отец предательницы ушел из жизни уже после начала полномасштабного вторжения.

О персоне: Елена Яковлева Елена Яковлева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, сообщает Википедия. Родилась в Новоград-Волынском Житомирской области. Артистка является народной и заслуженной артисткой РФ, а также кавалером ордена Почета и лауреатом премий "Ника", "ТЭФИ", "Золотой орел" и Государственной премии РФ. Несмотря на свое украинское происхождение, Яковлева публично поддерживает российскую агрессию против Украины, оправдывая действия Кремля, за что была внесена в санкционные списки.

