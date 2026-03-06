"Семь лет колонии": в РФ жестко наказывают Татьяну Лазареву за позицию

Кратко:
- В РФ хотят приговорить Лазареву к тюрьме
- Какой комментарий дал ее адвокат
Российская ведущая Татьяна Лазарева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и сейчас живет за границей, постоянно сталкивается с хейтом со стороны россиян.
Адвокат ведущей Леонид Соловьев сообщил о том, что в России для знаменитости вновь запросили семь лет колонии заочно с учетом нового дела
"Прокурор попросил приговорить Лазареву к семи годам колонии в совокупности с прошлым приговором и назначить четыре года запрета на администрирование сайтов", – сказал адвокат в комментарии для росСМИ.
Напомним, Пресненский районный суд Москвы назначил Лазаревой семь лет колонии, однако затем Мосгорсуд отменил этот приговор из-за процессуальных нарушений и назначил новое рассмотрение дела. Лазаревой заочно предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Ранее Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к шести с половиной годам колонии по делу об оправдании терроризма.
О персоне: Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева - российская актриса, комик, телеведущая. Известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", которое вела вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. 24 февраля 2022 года находилась в Киеве, и начало полномасштабной войны видела собственными глазами. Открыто высказывает антивоенную позицию и критикует правительство страны-оккупанта. Занимается благотворительностью на пользу украинцев. В июле 2022 была внесена Минюстом рф в список иностранных агентов.
