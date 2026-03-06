Человек, готовящийся к концу света, сделал тревожное заявление: чего опасаться

Британец создал масштабную ферму выживания, где есть собственные поля, скот и производство продуктов. По его словам, готовиться к кризису нужно уже сегодня.

Мужчина активно готовится к концу света / Коллаж Главред, фото: Pinterest, SWNS

В Великобритании 71-летний предприниматель Питер Доу привлек внимание после того, как рассказал о своей "ферме Судного дня" - масштабном проекте, рассчитанном на выживание сотен людей в случае глобального кризиса.

По словам британца, за последние годы отношение к его идее заметно изменилось. Если раньше над мужчиной смеялись, то теперь многие считают его опасения вполне реалистичными. Об этом пишет Daily Star.

Доу более двадцати лет готовился к возможному социальному коллапсу и создал самодостаточное хозяйство площадью около 1500 акров в Норфолке. Проект под названием Beat the Bear включает фруктовые сады, животноводческое хозяйство, мельницу, молочную ферму и мясную лавку. По его расчетам, ферма способна обеспечить продовольствием до 1000 человек.

Самодостаточная "ферма выживания"

На территории хозяйства уже разводят коров, овец, свиней и кур, выращивают овощи и создают крупные органические участки для сельского хозяйства без химической обработки. Предприниматель также наладил собственное производство топлива и переработку продуктов.

Мужчина владеет самодостаточной "фермой выживания" / Фото: SWNS

По словам Доу, идея проекта возникла из-за опасений по поводу изменения климата, экономических проблем и политической нестабильности. Британец считает, что именно социально-экономические трудности и жизнь в долг могут привести к серьезным потрясениям в обществе.

"Когда я начинал, люди думали, что я сумасшедший. Теперь многие говорят, что возможно, я был прав", - отметил он.

Кто сможет попасть в сообщество

Создатель фермы допускает, что в будущем на территорию смогут переехать люди, разделяющие его взгляды на подготовку к кризисам. Однако он подчеркивает, что это потребует серьезных изменений образа жизни.

Мужчина создал самодостаточное хозяйство площадью около 1500 акров в Норфолке / Фото: SWNS

Предполагается, что участники проекта смогут присоединиться к сообществу по подписке, а ежегодный взнос может составить от 10 тысяч до 100 тысяч фунтов. При этом окончательное решение о приглашении людей будет приниматься только в случае серьезной нестабильности.

Лучше подготовиться заранее

Несмотря на разговоры о возможной глобальной войне, Доу утверждает, что больше всего его беспокоят не геополитические конфликты, а постепенное ухудшение экономической ситуации и растущая долговая нагрузка.

Мужчина убежден, что людям стоит заранее продумывать планы на случай кризиса и не рассчитывать исключительно на помощь государства. По его словам, лучше подготовиться заранее, чем оказаться в ситуации, когда помощь может не прийти вовремя.

Сам предприниматель признает, что, возможно, не увидит результатов своей работы. Однако он считает, что созданная им система может однажды помочь его семье и тем, кто будет готов изменить привычный образ жизни ради выживания.

