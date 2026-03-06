Укр
Атакуют с двух направлений: оккупанты наступают к центру Гришино

Виталий Кирсанов
6 марта 2026, 16:34
Противник предпринимает попытки выйти к центру населённого пункта, одновременно атакуя его с северной и южной сторон.
Оккупанты продолжают попытки захватить Покровск и Мирноград
Оккупанты продолжают попытки захватить Покровск и Мирноград / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

  • Оккупанты продолжают попытки захватить Покровск и Мирноград
  • За сутки зафиксированы наибольшие потери противника - 347 человек

Российские войска пытаются прорваться к центральной части села Гришино в Донецкой области, ведя наступление сразу с двух направлений. Об этом сообщили в группировке войск "Восток" на своей странице в Facebook.

По информации военных, противник предпринимает попытки выйти к центру населённого пункта, одновременно атакуя его с северной и южной сторон.

видео дня

Также российские подразделения продолжают попытки полностью захватить Покровск и Мирноград. В то же время подразделения Сил обороны Украины удерживают ряд позиций на северных окраинах этих городов.

Мирноград
Мирноград / Инфографика: Главред

Украинские защитники активно противостоят наступлению и принимают комплексные меры для сдерживания штурмов. В частности, проводятся:

  • усиленная аэроразведка для отслеживания перемещений противника;
  • дополнительное минирование возможных направлений продвижения;
  • действия по нарушению вражеской логистики;
  • системные поисково-ударные операции.

В противостоянии с противником задействованы ударные беспилотники, артиллерия и авиация, которые наносят российским силам существенные потери в технике и личном составе.

Отмечается, что зона ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" остаётся одной из самых напряжённых на линии фронта. За последние сутки здесь зафиксированы наибольшие потери противника - 347 человек.

Кроме того, украинские военные уничтожили 1539 беспилотников различных типов и поразили либо уничтожили 121 единицу другой военной техники и вооружения противника.

Особое внимание уделяется ликвидации операторов российских дронов: за сутки были поражены 64 пункта управления беспилотниками.

Село Гришино входит в Покровскую громаду и находится менее чем в 10 километрах от Покровска. До начала полномасштабного вторжения России там проживало около двух тысяч человек.

Украинские военные уже не раз сообщали о попытках российских подразделений прорваться в этот населённый пункт.

Какие направления могут стать мишенью нового наступления России - мнение эксперта

По оценке Петра Андрющенко, руководителя Центра изучения оккупации, Россия активизирует переброску своих подразделений на север Донецкой области.

"Враг пытается продвигаться небольшими группами, и уже в ближайшие дни, когда погода стабилизируется, можно ожидать попыток наступления в направлении Часового Яра и Покровска, а также на других участках, в частности на Сумщине", - отмечает эксперт.

Он добавляет, что такие действия свидетельствуют о попытках противника изменить тактическую обстановку и найти слабые места в позициях украинских войск.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска перешли в наступление на двух участках границы между Украиной и Россией. Враг пытался прорвать государственную границу и продвигаться в направлении Зибиного и Круглого в Чугуевском районе Харьковской области.

Кроме того, полная оккупация города Покровск российскими оккупационными войсками может привести к быстрому обвалу обороны на этом направлении, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Силах обороны Украины.

Напомним, что в феврале прирост оккупированной территории составил 126 кв. км, что в два раза меньше, чем в январе этого года, и стало самым маленьким показателем с июля 2024 года. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал DeepState.

Читайте также:

Об источнике: Группировка войск "Восток"

Группировка войск "Восток" - это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на Восточном направлении страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта война на Донбассе Фронт
