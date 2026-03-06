Хитрость со стиралкой: одно простое средство — и одежда снова станет белоснежной

В зависимости от того, насколько сильно испачканы вещи, в стиральную машину можно добавить примерно от половины до одного стакана кристаллов соды.

Что добавить в стиральную машинку

Когда обычный порошок и отбеливатель уже не дают результата, можно попробовать другой способ

Соду ценят за способность усиливать действие стирки и справляться со стойкими загрязнениями

Белые носки со временем часто теряют свой первоначальный вид: даже после нескольких стирок они могут оставаться серыми или с желтоватым оттенком.

Когда обычный порошок и отбеливатель уже не дают результата, можно попробовать другой способ — использование содовых кристаллов, пишет Express.

Это средство давно ценят за способность усиливать действие стирки и справляться со стойкими загрязнениями. В зависимости от того, насколько сильно испачканы вещи, в стиральную машину можно добавить примерно от половины до одного стакана кристаллов и запустить стирку при температуре около 60 °C.

Содовые кристаллы считаются универсальным помощником в быту: их применяют не только для стирки, но и для очистки поверхностей или устранения засоров. При обычных загрязнениях достаточно добавить небольшое количество средства вместе с привычным порошком.

Если пятна старые и въевшиеся, носки можно предварительно замочить примерно на час в тёплой воде с содовыми кристаллами, а затем постирать как обычно — это помогает заметно освежить ткань.

Добавлять средство можно прямо в барабан или в отсек для порошка. При использовании жидкого моющего средства лучше распределить их по разным отделениям, чтобы избежать образования комков.

Правильно выбранная программа стирки напрямую влияет на расход электроэнергии. Одним из самых "прожорливых" режимов в стиральных машинах считается программа "Хлопок". Она предполагает стирку при высоких температурах — иногда до 90 °C, из-за чего нагревательный элемент работает дольше и потребляет больше энергии.

Как писал Главред, многие из нас носят джинсы или свитер несколько дней подряд, и в этом нет ничего страшного. Но когда дело доходит до носков, то ситуация совсем иная.

