Он не остановится: Фесенко объяснил, почему Орбан ставит палки в колеса Украине

Фесенко объяснил, почему Орбан ставит палки в колеса Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему Орбан пошел войной против Украины

Он не остановится на начатом

Последние действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана противоречат нормам международного права. Фактически Виктор Орбан провоцирует дальнейшее обострение ситуации и усиление напряженности в отношениях с Украиной.

С таким заявлением выступил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, это выглядит как сознательное объявление политической войны с противоправными действиями.

"Открытая эмоциональная перепалка и взаимные обвинения со стороны украинского руководства были ошибкой, поскольку такая реакция фактически работает в интересах Орбана. Именно на подобную эскалацию он и рассчитывает. Поэтому сейчас главное — не поддаваться на эту провокацию.

Фесенко считает, что Орбан заинтересован именно в дальнейшей эскалации, в частности в том, чтобы Украина ответила жесткими шагами, поскольку приближаются выборы.

"Например задержанием венгерских граждан или другими демонстративными действиями. Именно такую политическую конфронтацию он и пытается спровоцировать, поэтому Украине не стоит делать ему такой подарок", - отметил эксперт.

Виктор Орбан / Главред, инфографика

Последние заявления Орбана

Как сообщал Главред, Виктор Орбан заявлял, что планирует добиться возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой.

Он также говорил, что в течение последних 4 лет Зеленский якобы не может принять позицию суверенной венгерской власти и венгерского народа в отношении войны между страной-агрессором Россией и Украиной.

Кроме того, Орбан обвинил Украину в якобы подготовке "диверсий против венгерской энергетики" и ввел ограничения вблизи границы с Украиной. Он также усилил присутствие военных возле энергообъектов.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

