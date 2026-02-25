Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

Орбан также настроен ввести ограничения вблизи границы с Украиной.

Орбан разворачивает войска для защиты энергообъектов / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/orbanviktor

Главное:

Венгрия обвиняет Украину в подготовке "диверсий против энергетики"

Орбан хочет разместить войска возле энергообъектов для их защиты

Он также приказал запретить полеты дронов

В Венгрии обвинили Украину в якобы подготовке "диверсий против венгерской энергетики" и вводят ограничения вблизи границы с Украиной, усиливают присутствие военных возле энергообъектов. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Только что завершилось заседание совета обороны, которое я созвал из-за украинской нефтяной блокады. С 27 января нефть не поступает в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Из данных понятно, что эта беспрецедентная остановка имеет не технические, а политические причины", - говорится в сообщении.

По его словам, "украинское правительство оказывает давление на Венгрию и Словакию нефтяной блокадой", и после ознакомления с отчетами служб национальной безопасности он понял, что Украина якобы "готовится к дальнейшим действиям для нарушения работы венгерской энергосистемы".

"Поэтому я приказал усилить защиту критической энергетической инфраструктуры. Это означает, что мы развернем солдат и оборудование для отражения атак возле приоритетных энергообъектов. Полиция будет патрулировать усиленными силами вокруг определенных электростанций, распределительных станций и центров управления. А в округе Саболч-Сатмар-Берег я приказал запретить полеты дронов. Венгрию нельзя шантажировать", - сказал Орбан.

Повреждение нефтепровода "Дружба"

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что ответственность за повреждение нефтепровода "Дружба" лежит на России, а не на Украине.

Глава государства также посоветовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану вести переговоры с Москвой.

"Прежде всего, трубопровод разрушила именно Россия. Поэтому, если хотят заблокировать финансовую поддержку, пусть блокируют Россию, потому что не Украина является причиной разрушения нефтепровода", - подчеркнул он.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Угрозы Фицо и Орбана - что известно

Как сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Украине и начал откровенный энергетический шантаж. Он заявил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок Украине электроэнергии, если она не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Словакия также официально остановила экстренные поставки электроэнергии Украине. Премьер-министр страны Роберт Фицо говорит, что запрет поставок будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба".

В то же время, в МИД Украины призвали правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Там подчеркнули, что ультиматумы следует направлять в Кремль, а точно не в Киев.

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегевар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

