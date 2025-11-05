Венгрия снова против: Орбан назвал "новую" причину против Украины в ЕС

Кратко:
- Орбан повторно выступил против евроинтеграции Украины
- Венгрия не согласна, чтобы Украина стала членом ЕС
- Орбан упрекнул Зеленского из-за финансовой поддержки ЕС, частично из Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в Европейский Союз и обратил внимание на финансовую помощь Киева, которая включает средства Венгрии.
"Мы считаем, что Евросоюз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции в будущем, поскольку имеем на это полное право", - отметил Орбан в своей заметке в Х.видео дня
Финансовая помощь Украине и позиция Венгрии
Он подчеркнул, что вклад Венгрии учтен в финансовой поддержке Украины от ЕС, и добавил:
"Я также хотел бы обратить внимание президента (Владимира Зеленского, - ред.) на то, что поддержка, которую Украина получает от Европейского Союза, включает также венгерские деньги. Мы не рады этому, но это все равно факт".
По словам венгерского премьера, решение о евроинтеграции Украины будет приниматься единогласно странами-членами ЕС, и каждое государство имеет право поддерживать или отказывать во вступлении. Орбан подчеркнул:
"Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском Союзе, поскольку это принесет войну в Европу и выведет деньги венгров в Украину".
Он также заявил, что Украина "ни от кого и ни от чего" не защищает Венгрию, и подчеркнул, что безопасность страны обеспечивается ее собственными оборонительными силами и НАТО:
"Мы не просили о таком и никогда не будем просить. Безопасность Венгрии гарантируется нашими национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является".
Экономическая оценка эксперта
Экономист Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин отмечает, что, несмотря на критику со стороны Будапешта, интеграция Украины в Евросоюз будет выгодной для венгерской экономики.
"Объективно для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы Украина была окружена Шенгенской зоной и Еврозоной, а не оставалась на границе ЕС. По всем критериям вступление Украины в ЕС пойдет стране только на пользу", - подчеркнул Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.
Эксперт добавляет, что экономические и торговые преимущества для Венгрии превышают политические риски, которые часто приводит Будапешт в своей критике евроинтеграции Украины.
Вступление Украины в ЕС - новости по теме
Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен предложить что-то Украине, а не требовать предложений от Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита расширения ЕС.
Кроме того, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции".
Напомним, что в ежегодном отчете об оценке прогресса стран - кандидатов в члены Европейского союза Украина получит оценку "в основном положительно". Об этом 3 ноября сообщил в соцсети Х редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.
Читайте также:
- "Последней капли не будет": Трамп сказал, когда закончится война в Украине
- Предложений от Украины не будет: Зеленский резко обратился к Орбану
- Решение Трампа ключевое: Зеленский объяснил, что может сдержать Путина от агрессии
О персоне: Виктор Орбан
Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред