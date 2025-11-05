Укр
Венгрия снова против: Орбан назвал "новую" причину против Украины в ЕС

Руслан Иваненко
5 ноября 2025, 00:06
Орбан подчеркивает, что Венгрия не соглашается на членство Украины, поскольку это угрожает стабильности Европы.
Орбан, Зеленский, ЕС
Орбан выступает против членства Украины в ЕС / коллаж: Главред, фото: Офис президента, пресс-служба Европарламента, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Орбан повторно выступил против евроинтеграции Украины
  • Венгрия не согласна, чтобы Украина стала членом ЕС
  • Орбан упрекнул Зеленского из-за финансовой поддержки ЕС, частично из Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в Европейский Союз и обратил внимание на финансовую помощь Киева, которая включает средства Венгрии.

"Мы считаем, что Евросоюз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции в будущем, поскольку имеем на это полное право", - отметил Орбан в своей заметке в Х.

Финансовая помощь Украине и позиция Венгрии

Он подчеркнул, что вклад Венгрии учтен в финансовой поддержке Украины от ЕС, и добавил:

"Я также хотел бы обратить внимание президента (Владимира Зеленского, - ред.) на то, что поддержка, которую Украина получает от Европейского Союза, включает также венгерские деньги. Мы не рады этому, но это все равно факт".

По словам венгерского премьера, решение о евроинтеграции Украины будет приниматься единогласно странами-членами ЕС, и каждое государство имеет право поддерживать или отказывать во вступлении. Орбан подчеркнул:

"Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском Союзе, поскольку это принесет войну в Европу и выведет деньги венгров в Украину".

Он также заявил, что Украина "ни от кого и ни от чего" не защищает Венгрию, и подчеркнул, что безопасность страны обеспечивается ее собственными оборонительными силами и НАТО:

"Мы не просили о таком и никогда не будем просить. Безопасность Венгрии гарантируется нашими национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является".

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Экономическая оценка эксперта

Экономист Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин отмечает, что, несмотря на критику со стороны Будапешта, интеграция Украины в Евросоюз будет выгодной для венгерской экономики.

"Объективно для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы Украина была окружена Шенгенской зоной и Еврозоной, а не оставалась на границе ЕС. По всем критериям вступление Украины в ЕС пойдет стране только на пользу", - подчеркнул Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.

Эксперт добавляет, что экономические и торговые преимущества для Венгрии превышают политические риски, которые часто приводит Будапешт в своей критике евроинтеграции Украины.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен предложить что-то Украине, а не требовать предложений от Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита расширения ЕС.

Кроме того, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции".

Напомним, что в ежегодном отчете об оценке прогресса стран - кандидатов в члены Европейского союза Украина получит оценку "в основном положительно". Об этом 3 ноября сообщил в соцсети Х редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Читайте также:

О персоне: Виктор Орбан

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

    Евросоюз евроинтеграция Виктор Орбан Вступление Украины в Евросоюз
