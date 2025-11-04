Предложений от Украины не будет: Зеленский резко обратился к Орбану

Зеленский попросил Трампа повлиять на премьер-министра Виктора Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен предложить что-то Украине, а не требовать предложений от Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита расширения ЕС, пишет Интерфакс-Украина.

"Я не думаю, что я должен что-то предложить Виктору Орбану. Я думаю, что Виктор Орбан должен предложить что-то Украине, которая защищает всю Европу от России. И даже сейчас, во время этой войны, мы не получили от него никакой поддержки, поддержки нашего видения жизни ... Мы все равно не хотели бы, чтобы Виктор поддерживал Россию, потому что блокирование Украины в ЕС является очень конкретной поддержкой Владимира Путина. И это, по моему мнению, точно не очень хорошо", - сказал Зеленский.

В то же время Украина уважает венгров как нацию, ведь они поддерживают украинцев. Зеленский не хотел бы потерять добрососедство и разрушить отношения между людьми.

Кто такой Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Президент также обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой повлиять на Орбана и заставить его разблокировать движение Украины в ЕС, пишет Европейская правда.

"Мы говорили о блокировании... со стороны лидера Венгрии, и я спросил президента Трампа, поддержит ли он меня в том, чтобы помочь нам. Он сказал, что сделает все, что в его силах", - сказал президент Украины.

Зеленский также добавил, что Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена ЕС.

Что Орбан на самом деле может предложить США - мнение эксперта

В интервью Главреду аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус отметил, что у Орбана просто нет карт для разговора с Трампом.

"Ему нечего предложить взамен, чтобы убедить снизить давление на Россию. Поэтому можно с высокой долей уверенности сказать, что визит Орбана в Вашингтон закончится ничем", - подчеркнул он

Эксперт добавляет, что в случае, если ситуация развивалась бы иначе, уже были бы зафиксированы или утечки информации с американской стороны, или триумфальные заявления самого Орбана о "победе".

Заявления Орбана об Украине - новости по теме

Ранее Орбан заявил, что Украина может распасться как государство и она уже "потеряла суверенитет". При этом он цинично отметил, что Украина существует якобы только благодаря помощи Запада.

Ранее Главред сообщал, что Виктор Орбан заявил якобы о "решенной судьбе" Украины. По его словам, после завершения войны страну поделят на три зоны - российскую, демилитаризованную и западную.

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

