"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениями

Премьер-министр Венгрии недоволен из-за реакции Украины на венгерские дроны над Закарпатьем.

Орбан сделал новое циничное заявление / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что известно:

Орбан выдал циничное заявление в отношении Украины

Орбан утверждает, что без поддержки Запада Украина может исчезнуть

Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внезапно выдал новое циничное заявление. Он нагло заявил, что Украина может распасться как государство и она уже "потеряла суверенитет". Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

Орбан отметил, что Украина существует якобы только благодаря помощи Запада. В то же время он решил совсем не вспоминать о том, что именно украинские люди защищают государство, жертвуя собственной жизнью.

"Она потеряла пятую часть территории в войне с русскими. Россияне у них это забрали. Там суверенитет закончился. Мы удерживаем оставшуюся территорию? Если Запад решит не дать ни копейки, Украина закроется, конец, исчезнет", - сказал Орбан.

Кто такой Виктор Орбан / Главред, инфографика

Такое заявление Орбан сделал из-за обиды на украинскую власть, которая выразила свое недовольство после замеченных венгерских дронов над Закарпатьем. Премьер Венгрии цинично добавил, что Украине следует "озаботиться беспилотниками на восточной границе".

"Сейчас не имеет значения, два, три или четыре венгерских дрона перелетели границу. Предположим, что они залетели на несколько метров, и что тогда?", - сказал Орбан.

Смотрите видео с заявлением Виктора Орбана:

Орбан сделал новое циничное заявление / фото: скриншот

Реакция Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на слова Виктора Орбана. Он назвал его пропутинским и призвал его избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

"Плохая новость заключается в том, что Премьер-министр и в дальнейшем остается отравленным российской пропагандой. Мы с нетерпением ждем его мысли о государственном суверенитете и независимости, как только он избавится от зависимости от российских энергоносителей, что неоднократно подчеркивали Президент США Дональд Трамп и европейские партнеры", - написал Сибига.

Однако в этом бреде глава МИДа Украины нашел даже хорошее.

"Хорошая новость заключается в том, что Премьер-министр Орбан признал: определенные дроны таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр Сийярто, как там ваш твит о "фейке"? Не очень хорошо прошел?" - написал Сибига.

Залет венгерских беспилотников в Украину - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроны-разведчики нарушили воздушное пространство Украины. Эти беспилотники могут принадлежать Венгрии. Предварительно, они вели разведку промышленного потенциала в приграничных районах Украины.

"Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту", - рассказал глава государства.

В ответ венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Зеленский "видит то, чего нет" из-за якобы "антивенгерской одержимости".

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил правительство Венгрии в моральной деградации и сотрудничестве с РФ против интересов Европы, отвечая на заявления венгерского коллеги Петера Сийярто о якобы антивенгерской политике Украины. Ранее Украина также запретила въезд трем венгерским военным чиновникам в ответ на зеркальные ограничения со стороны Венгрии.

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

