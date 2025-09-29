Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениями

Ангелина Подвысоцкая
29 сентября 2025, 20:32обновлено 29 сентября, 21:06
326
Премьер-министр Венгрии недоволен из-за реакции Украины на венгерские дроны над Закарпатьем.
Орбан, Украина
Орбан сделал новое циничное заявление / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что известно:

  • Орбан выдал циничное заявление в отношении Украины
  • Орбан утверждает, что без поддержки Запада Украина может исчезнуть
  • Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внезапно выдал новое циничное заявление. Он нагло заявил, что Украина может распасться как государство и она уже "потеряла суверенитет". Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

Орбан отметил, что Украина существует якобы только благодаря помощи Запада. В то же время он решил совсем не вспоминать о том, что именно украинские люди защищают государство, жертвуя собственной жизнью.

видео дня

"Она потеряла пятую часть территории в войне с русскими. Россияне у них это забрали. Там суверенитет закончился. Мы удерживаем оставшуюся территорию? Если Запад решит не дать ни копейки, Украина закроется, конец, исчезнет", - сказал Орбан.

Виктор Орбан
Кто такой Виктор Орбан / Главред, инфографика

Такое заявление Орбан сделал из-за обиды на украинскую власть, которая выразила свое недовольство после замеченных венгерских дронов над Закарпатьем. Премьер Венгрии цинично добавил, что Украине следует "озаботиться беспилотниками на восточной границе".

"Сейчас не имеет значения, два, три или четыре венгерских дрона перелетели границу. Предположим, что они залетели на несколько метров, и что тогда?", - сказал Орбан.

Смотрите видео с заявлением Виктора Орбана:

орбан
Орбан сделал новое циничное заявление / фото: скриншот

Реакция Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на слова Виктора Орбана. Он назвал его пропутинским и призвал его избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

"Плохая новость заключается в том, что Премьер-министр и в дальнейшем остается отравленным российской пропагандой. Мы с нетерпением ждем его мысли о государственном суверенитете и независимости, как только он избавится от зависимости от российских энергоносителей, что неоднократно подчеркивали Президент США Дональд Трамп и европейские партнеры", - написал Сибига.

Однако в этом бреде глава МИДа Украины нашел даже хорошее.

"Хорошая новость заключается в том, что Премьер-министр Орбан признал: определенные дроны таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр Сийярто, как там ваш твит о "фейке"? Не очень хорошо прошел?" - написал Сибига.

Залет венгерских беспилотников в Украину - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроны-разведчики нарушили воздушное пространство Украины. Эти беспилотники могут принадлежать Венгрии. Предварительно, они вели разведку промышленного потенциала в приграничных районах Украины.

"Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту", - рассказал глава государства.

В ответ венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Зеленский "видит то, чего нет" из-за якобы "антивенгерской одержимости".

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил правительство Венгрии в моральной деградации и сотрудничестве с РФ против интересов Европы, отвечая на заявления венгерского коллеги Петера Сийярто о якобы антивенгерской политике Украины. Ранее Украина также запретила въезд трем венгерским военным чиновникам в ответ на зеркальные ограничения со стороны Венгрии.

Читайте также:

О персоне: Виктор Орбан

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Венгрия Виктор Орбан новости Венгрии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:44Фронт
"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениями

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениями

20:32Политика
США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

20:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Последние новости

21:44

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:31

Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

21:10

Гороскоп для Львов на октябрь 2025: месяц ярких встреч и судьбоносных событийВидео

21:06

Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

21:05

Ребров принял решение по Панатинаикосу: останется ли он в сборной

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
21:03

Питер Тодд в Украине: визит в детские дома Харькова

20:45

Совсем не библейский - ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество

20:38

Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

20:32

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениямиВидео

Реклама
20:17

Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейкиВидео

20:10

Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

20:02

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

19:19

Прощай, плесень и запах: люди массово выбирают одно средство очистки стиралкиВидео

19:15

Проблемы "Дарницы" с продажами связаны с высокими ценами, а не со "сговором" аптек - экономист

19:10

Как выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля?мнение

19:05

Осенний щит для голубики: три простых шага, которые спасут кусты от зимних болезнейВидео

18:59

Гороскоп для Близнецов на октябрь 2025: любовь, радость и новые горизонтыВидео

18:58

Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

18:38

F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

18:29

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Реклама
18:21

Соседям можно даже не мечтать: почему Закарпатье - не Венгрия

18:18

Женщина завела обычного щенка, но с питомцем произошли невероятные измененияВидео

18:12

Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

18:05

Безопасного места в РФ больше нет: Украина пригрозила мощными ударами

17:26

"Мы набрали обороты": Сибига назвал обнадеживающий срок окончания войны

17:25

Гора сочных котлет без грамма мяса — вся семья будет сыта

17:20

Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

17:12

Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

17:10

"Сценарий может быть худший": украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

17:09

Хитрый способ опытных сантехников: как пробить засор без усилий и химииВидео

16:51

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

16:39

Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

16:33

Шикарный закусочный торт из лаваша: абсолютно новый рецепт

16:31

Автомобили Range Rover оснащены секретной кнопкой - какие функции она выполняетВидео

16:26

Надо запасаться сейчас: украинцев предупредили о скачке цен на базовые продукты

16:05

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

15:51

РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму

15:48

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

15:43

Мощные взрывы прогремели в Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой

15:42

Основатель рода был настоящим красавцем и модником - фамилии, которые это выдают

Реклама
15:19

Караси прыгают на наживку, как бешеные: секрет удачной рыбалки

15:16

Как часто РФ может массированно атаковать Украину этой осенью: тревожный прогноз

14:58

Как сварить идеально рассыпчатый рис: золотое правило опытных кулинаровВидео

14:54

Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько людей диктатор отправит в армию

14:44

"Не нажрутся никак": сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

14:36

С Днем защитников и защитниц Украины - красивые поздравления в стихах и прозе

14:34

"Стерла его война": известный украинский актер погиб, защищая Украину

14:30

Российские оккупанты разрушили дом известной актрисы - детали

14:11

"Было страшно": группа The Rasmus выпустила фильм о своей поездке в УкраинуВидео

14:00

Какие грибы лучше всего сушить: простой секрет идеальной заготовкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять