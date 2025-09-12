Укр
Почему российские дроны атаковали Польшу: Орбан удивил абсурдной причиной

Мария Николишин
12 сентября 2025, 16:19
389
Орбан подчеркнул, что Венгрии не угрожает атака российских дронов.
Почему российские дроны атаковали Польшу: Орбан удивил абсурдной причиной
Орбан об атаке на Польшу / коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Орбана:

  • Вторжение российских дронов в Польшу является неприемлемым
  • Это произошло из-за того, что Варшава "погрязла в войне по уши"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжение российских дронов в Польшу является неприемлемым, но ожидаемым. Об этом он сказал в эфире 24.hu.

"Давайте не будем игнорировать тот факт, что это произошло в Польше, поляки - наши друзья, независимо от нынешней политической конъюнктуры, они наши исторические союзники, они близки нам по духу, поэтому они действительно наши друзья", - отметил Орбан.

видео дня

Он подчеркнул, что его страна должна одной из первых четко реагировать на все, что нарушает суверенитет Польши.

"Мы с первого момента назвали вторжение российских беспилотников на польскую территорию неприемлемым, и мы стоим на стороне поляков, мы на 100 процентов солидарны с ними", - говорится в заявлении.

По его словам, дроны атаковали территорию Польши, поскольку Варшава "погрязла в войне по уши".

Кроме того, Орбан добавил, что Венгрии это не угрожает.

Почему российские дроны атаковали Польшу: Орбан удивил абсурдной причиной
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Какова цель российской атаки на Польшу

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что налет дронов в Польшу - это провокация.

По его словам, Россия постоянно, хоть и не всегда прямо, подчеркивает, что воюет с НАТО. Ее стратегическая цель - разрушить Альянс.

"Смысл таких действий - поставить под сомнение позицию НАТО и втянуть союзников в дискуссию: следует ли это уже рассматривать как акт агрессии, или еще нет. Таким образом Россия пытается внести раскол внутри Альянса", - подчеркнул он.

Почему российские дроны атаковали Польшу: Орбан удивил абсурдной причиной
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Российские дроны в Польше - что известно

Как сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций согласно статье 4 Североатлантического договора после ночного вторжения российских дронов 10 сентября.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало сознательной провокацией Кремля. Противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши.

Читайте также:

О персоне: Виктор Орбан

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

