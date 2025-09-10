НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

НАТО официально активировало 4 статью Североатлантического Алянса после атаки дронов РФ на Польшу, продолжаются консультации, сообщили в правительстве Польши.

Активирована 4 статья НАТО из-за нападения дронов РФ на Польшу / Коллаж Главред, фото: NATO, ua.depositphotos.com, pexels

Польша запросила консультации с союзниками по НАТО после вторжения российских дронов

НАТО активировало 4 статью Договора Альянса

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций согласно статье 4 Североатлантического договора после ночного вторжения российских дронов 10 сентября. Об этом он сообщил во время выступления в Сейме, сообщает Polsat News.

Польша инициирует активацию 4 статьи НАТО на фоне ударов российских дронов

"Консультации с союзниками приобрели характер официального запроса о применении статьи 4 НАТО", - сообщил Дональд Туск, выступая в здании Сейма. видео дня

Туск пояснил, что статья 4 является лишь первым шагом, и Варшава ожидает значительно большей поддержки от партнеров. Он подчеркнул, что речь идет о конфронтации, которую Россия начала против свободного мира. В то же время премьер подчеркнул, что пока нет оснований утверждать, что Польша находится в состоянии войны.

"Но нет сомнений, что эта провокация несравненно опаснее с точки зрения Польши, чем предыдущие", - добавил он.

Политик отметил, что страна высоко ценит проявления солидарности, однако этого недостаточно, и Варшава будет требовать от союзников большей помощи. Он предупредил, что угроза военного конфликта сейчас самая близкая со времен Второй мировой войны.

По словам Туска, вторжение дронов в воздушное пространство Польши является лишь частью более широкой угрозы, ведь Россия и Беларусь планируют в ближайшие дни провести агрессивные учения.

Он также отметил, что первые сигналы от союзников по НАТО свидетельствуют о понимании масштабности проблемы и важности поддержки Украины, которая одновременно является ключевым условием безопасности самой Польши.

НАТО официально активировало статью 4 Североатлантического договора

Впоследствии представитель правительства Адам Шлапка в эфире Polsat News подтвердил, что НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора и уже провело консультации в рамках этой процедуры.

Что такое статья 4 НАТО

Согласно положениям статьи 4, страны-члены имеют право обращать внимание Североатлантического совета на угрожающие ситуации и обсуждать их с союзниками.

"Стороны будут совместно консультироваться, когда, по мнению любой из них, будет угрожать территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон", - говорится в статье 4 НАТО

С момента основания Альянса в 1949 году эта статья применялась семь раз. Польша обращалась к ней в 2022 году вместе с партнерами из-за полномасштабного вторжения России в Украину, а также в 2014 году - в связи с российской агрессией в Крыму и на Донбассе.

Какова цель удара РФ по Польше - мнение эксперта

Как писал Главред, нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши является очередной провокацией со стороны государства-агрессора, отметил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он отметил, что целью таких действий было запугать не только поляков, но и европейцев в целом. При этом впервые реакция на инцидент на военно-политическом уровне была адекватной - дроны сбили.

По мнению эксперта, стратегической задачей России этой осенью является демонстрация отсутствия единства внутри НАТО.

"Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему не заплатили союзники", - подчеркнул Горбач.

Атака российских дронов на Польшу - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 сентября войска РФ совершили массированную атаку на Украину дронами и ракетами, часть которых нарушила воздушное пространство Польши. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин назвал этот инцидент не провокацией, а унижением.

Впервые российские беспилотники во время удара по Украине залетели на территорию Польши. Как выяснилось, Москва еще с июля готовила атаки, используя польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы в своих дронах, сообщает Defense Express.

Кроме того, МВД Польши подтвердило обнаружение обломков ракеты на своей территории. По данным Sky News, это первый случай, когда ракета нарушила польское воздушное пространство.

О персоне: Дональд Туск Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

