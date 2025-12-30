Путинистка Кудрявцева срочно покинула Россию на фоне нервного срыва

Кратко:
- От чего бежит Кудрявцева
- Что у нее случилось
Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, срочно покинула свою агрессивную родину Россию вместе с дочерью.
Как пишут российские пропагандисты, путинистка вышла на связь на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram. Она сообщила, что будет отрабатывать один из заказов не в РФ, так что покидает террористическую Россию вместе со своей дочерью, которую она родила от российского хоккеиста.
К слову, Кудрявцева на протяжении года жаловалась, что ее муж-спортсмен пьет и она устала от того, что постоянно должна его "спасать".
"Я делала все, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. На работе — улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума. И только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать. Просто невозможно", — жаловалась путинистка ранее.
Пропагандисты также писали о том, что Кудрявцева пережила серьезное нервное потрясение, от которого лечилась с помощью психотерапии и гипноза.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, ранее известная тренерка и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская впервые за долгое время опубликовала фото с сыном и дочерью от покойного боксера Вячеслава Узелкова.
Ранее украинская певица Надежда Мейхер, которая молчит о войне в Украине, исчезла из публичного пространства и вообще не напоминает о себе, неожиданно появилась на своей странице в Instagram.
Вас также может заинтересовать:
- "Как свинья": путинистка Кудрявцева очень располнела и не влезает в свои вещи
- Муж-алкоголик путинистки Кудрявцевой публично набросился на ведущую
- Кудрявцева распрощалась со своими волосами и удивила короткой стрижкой
О персоне: Лера Кудрявцева
Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред