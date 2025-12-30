Кудрявцева сбежала из террористической России и стало известно, почему.

Кудрявцева сбежала из России / Коллаж Главред, фото Instagram/leratv

Кратко:

От чего бежит Кудрявцева

Что у нее случилось

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, срочно покинула свою агрессивную родину Россию вместе с дочерью.

Как пишут российские пропагандисты, путинистка вышла на связь на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram. Она сообщила, что будет отрабатывать один из заказов не в РФ, так что покидает террористическую Россию вместе со своей дочерью, которую она родила от российского хоккеиста.

К слову, Кудрявцева на протяжении года жаловалась, что ее муж-спортсмен пьет и она устала от того, что постоянно должна его "спасать".

Лера Кудрявцева сбежала из РФ / Фото Instagram/leratv

"Я делала все, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. На работе — улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума. И только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать. Просто невозможно", — жаловалась путинистка ранее.

Лера Кудрявцева и ее бегство из РФ / Коллаж Главред, фото Instagram/ leratv

Пропагандисты также писали о том, что Кудрявцева пережила серьезное нервное потрясение, от которого лечилась с помощью психотерапии и гипноза.

О персоне: Лера Кудрявцева Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

