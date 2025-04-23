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На фоне слухов о разводе с мужем: Кудрявцева нашла нового фаворита

Элина Чигис
23 апреля 2025, 12:42
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Лера Кудрявцева в полном восторге от молодого музыканта.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева - проблемы в браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лера Кудрявцева

Кратко:

  • Лера Кудрявцева увлеклась молодым музыкантом
  • Что о нем сказала путинистка

Российская известная ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказала свое восхищение в сторону 24-летнего музыканта nkeeei.

В комментарии для росСМИ путинистка назвала парня крашем, а познакомилась она с ним еще летом на одном из светских мероприятий.

видео дня

Кудрявцева призналась, что он ей не просто понравился, а прямо запал в душу.

"Кто-то из молодых. Он сейчас очень модный, гламур-гламур, на Курта Кобейна похож. Nkeeei — вот прям краш, мне кажется", — сказала любительница диктатора Путина.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева не рассказывает подробности проблем с мужем / instagram.com, Лера Кудрявцева

Напомним, сейчас ходит много слухов о проблемах в браке Кудрявцевой с Игорем Макаровым.

Лера Кудрявцева с мужем
Лера Кудрявцева с мужем / фото: instagram.com, Лера Кудрявцева

Пара поженилась в 2013 году, и ведущая сама призналась, что у нее существуют некоторые сложности с мужем. Пара не так давно пережила кризис из-за алкогольной зависимости Макарова, они даже расставались на некоторое время.

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Лера Кудрявцева - последние новости по теме

Как сообщал Главред, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

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Кто такая Лера Кудрявцева?

Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

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