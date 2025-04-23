На фоне слухов о разводе с мужем: Кудрявцева нашла нового фаворита

Кратко:
- Лера Кудрявцева увлеклась молодым музыкантом
- Что о нем сказала путинистка
Российская известная ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказала свое восхищение в сторону 24-летнего музыканта nkeeei.
В комментарии для росСМИ путинистка назвала парня крашем, а познакомилась она с ним еще летом на одном из светских мероприятий.
Кудрявцева призналась, что он ей не просто понравился, а прямо запал в душу.
"Кто-то из молодых. Он сейчас очень модный, гламур-гламур, на Курта Кобейна похож. Nkeeei — вот прям краш, мне кажется", — сказала любительница диктатора Путина.
Напомним, сейчас ходит много слухов о проблемах в браке Кудрявцевой с Игорем Макаровым.
Пара поженилась в 2013 году, и ведущая сама призналась, что у нее существуют некоторые сложности с мужем. Пара не так давно пережила кризис из-за алкогольной зависимости Макарова, они даже расставались на некоторое время.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Лера Кудрявцева - последние новости по теме
Как сообщал Главред, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.
А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.
Вас может заинтересовать:
- Камалия показала лицо без макияжа и свой "цыганский" дом
- Известная украинская актриса впервые вышла замуж - первые детали
- "Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание
Кто такая Лера Кудрявцева?
Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред