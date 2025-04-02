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"Спасибо судьбе": путинистка Кудрявцева призналась в чувствах к Лазареву

Элина Чигис
2 апреля 2025, 08:21
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Лера Кудрявцева обратилась к Сергею Лазареву.
Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев
Лера Кудрявцева восхвалила Сергея Лазарева / коллаж: Главред, фото: t.me, Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев

Кратко:

  • Лера Кудрявцева посвятила публикацию Сергею Лазареву
  • Путинистка поздравили его с днем рождения

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поблагодарила певца-путиниста Сергея Лазарева, что он есть в ее жизни.

На своей странице в соцсетях Кудрявцева опубликовала пост и поздравила певца с 42-летием.

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Путинистка считает, что Лазарев прекрасный артист, друг и человек, также она пожелала ему счастья.

"Спасибо судьбе, что свела нас 150 лет назад и за нашу дружбу. Недаром ты родился 1 апреля — чувство юмора от Бога! Люблю, обнимаю, горжусь", — написала Лера.

Кудрявцева и Лазарев были долго в отношениях
Кудрявцева и Лазарев были долго в отношениях / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Напомним, Кудрявцева и Лазарев были в любовных отношениях четыре года, но затем расстались. Бывшие возлюбленные дружат и тесно сотрудничают, что часто провоцирует слухи о продолжении их романа.

Лазарев и Кудрявцева продолжают сотруничать
Лазарев и Кудрявцева продолжают сотруничать / фото: instagram.com, Лера Кудрявцева

После расставания с Лазаревым ведущая вышла замуж за Игоря Макарова и родила от него дочь, а вот певец не имеет пары, но воспитывает двоих детей от суррогатной матери.

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Сергей Лазарев - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Сергей Лазарев решил поддержать путиниста Филиппа Киркорова, который "вошел не в ту дверь" и оказался на голой вечеринке блогерши Ивлеевой. Поговаривают, что на это мероприятие обиделся лично террорист Путин, любовница которого - Кабаева, развлекалась вместе со всеми.

А также в одной из российских программ путинист Николай Басков подложил свинью своему коллеге по многочисленным телепроектам Сергею Лазареву.

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Кто такой Сергей Лазарев?

Сергей Лазарев — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. По данным Википедии, дважды выступал на международном конкурсе песни "Евровидение", оба раза занял 3-е место. В войне России против Украины, встал на свторону РФ.

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