Россиянка Лера Кудрявцева говорила, что готова взять автомат и идти на войну.

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Лера Кудрявцева / коллаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva

Кратко:

Путинистка сбежала из России

Что с ней произошло

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и в последнее время страдает от мироздания и кармы, в очередной раз оказалась в больнице.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Кудрявцева отправилась на отдых в Дубай.

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По словам телеведущей, во время купания в море волна ударила ее в спину, из-за чего она упала и повредила руку и ногу. Сначала она надеялась, что все обойдется, но после бессонной ночи на обезболивающих таблетках поняла, что ситуация гораздо серьезнее.

Кудрявцева снова травмировалась / Фото Instagram/ leratv

На следующий день Лера посетила госпиталь, где ей сделали рентген и МРТ. Обследование выявило трещину в кости и большую гематому. Врачи выписали ей обезболивающие препараты и мази для рассасывания гематомы.

Телеведущая, которая вначале молчала о военном вторжении России в Украину, а потом заявляла, что возьмет автомат и пойдет стрелять в мирных украинцев, попадает в такие происшествия постоянно.

Лера Кудрявцева и ее бегство из РФ / Коллаж Главред, фото Instagram/ leratv

В частности, она получила серьезную травму на съемках шоу Первого канала в Аргентине. Также в прошлом году звезда сломала ногу и долгое время передвигалась на костылях. А в январе 2025-го путинистка жестко травмировалась на кухне, едва не оставшись без пальца.

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Ранее Главред писал о том, что российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину опозорилась во время занятий в бассейне.

Недавно в стране-агрессор РФ на 60-м году жизни умер советский актер и режиссер Игорь Ромащенко. Известно, что Ромащенко участвовал более чем в 100 российских кинокартинах, таких как "След", "Склифосовский", "Папины дочки", "Москва. Три вокзала". Также актер режиссировал проекты "След", "Красная зона", "Свидетели", "Мент в законе".

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Кто такая Лера Кудрявцева Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

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