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Сына путинистки Кудрявцевой срочно госпитализировали

Алена Кюпели
1 января 2025, 21:00
107
Путинистка сделала "анонс" прямо в новогоднюю ночь.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева поддерживает нападение на Украину / коллаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva

Коротко:

  • Сына Кудрявцевой госпитализировали
  • Что произошло

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину рассказала, что в новогоднюю ночь ее сына госпитализировали.

Оказалось, по информации российских пропагандистских СМИ, что ее сын Жан получил травму в Сочи и его увезли на скорой.

видео дня

К слову, жизни парня ничего не угрожает. "31 декабря, 2024 год. Сочи. Сын на сноуборде покатался… Это закончится когда-нибудь?!" — посетовала престарелая телезвезда.

"Ладно, выдыхаем! В любом случае благодарю 2024 за все. С надеждой на 2025, что все будут здоровы, детки счастливы! Добра нам всем, не желать людям зла — мы все человечки с нашей возней, песчинки во Вселенной. Будьте счастливы, мои дорогие подписчики, спасибо, что со мной. Кто из любопытства, кто из ненависти, кто из-за любви — неважно. Обнимаю каждого", — добавила блондинка, которая недавно говорила, что готова взять в руки автомат и идти убивать мирных украинцев.

Новости шоу-бизнеса в Украине в мире:

Недавно, как писал Главред, Леру Кудрявцеву высмеяли в эфирероссийского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

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Кто такая Лера Кудрявцева

Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

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