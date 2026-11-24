Осенью кусты достаточно укоротить и очистить от отмерших побегов, а формирующую обрезку лучше отложить до конца зимы или весны.

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Как подготовить розы к морозам / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Когда именно обрезать розы осенью

Насколько укорачивать куст перед зимой

Как защитить корни от мороза

видео дня

Осенью розы обрезают лишь слегка: уменьшают высоту куста и удаляют мертвые и поврежденные побеги. Серьезную формирующую обрезку, которая стимулирует новый рост, откладывают на конец зимы или весну. Высокие стебли могут пострадать от зимнего ветра, снега и льда, поэтому умеренное укорачивание защищает растение и готовит его к новому сезону, сообщает Southern Living.

Точные сроки зависят от региона, но браться за секатор стоит только после первых сильных заморозков. Растение должно перейти в состояние покоя, иначе обрезка может спровоцировать появление молодых побегов прямо перед наступлением холодов.

Садоводам в более холодных климатических зонах (по шкале морозостойкости USDA) советуют отложить существенную формировку куста до весны. Там, где зимы мягче, растение можно укоротить чуть больше, чтобы придать ему форму.

В то же время авторы материала предостерегают от чрезмерного усердия.

"Избегайте чрезмерной обрезки в этот период, иначе вы вызовете стресс, с которым растению может быть слишком трудно справиться зимой, а также уменьшите количество цветов весной", - подчеркивает издание.

Сколько срезать и как это зависит от сорта

Под порывами зимнего ветра высокий куст раскачивается, из-за чего корни в почве ослабевают. Уменьшение высоты растения предотвращает это. Все розы, кроме вьющихся, рекомендуется укорачивать примерно до 76 см (30 дюймов). Прежде чем приступать к работе, стоит определить сорт, ведь от него зависит, какие срезы делать перед зимой:

Чайно-гибридные розы. Осенью с них удаляют мертвые и больные стебли и укорачивают длинные побеги, чтобы уберечь их от зимних повреждений. Основную обрезку на 38–46 см проводят весной, пока не набухли почки.

Осенью с них удаляют мертвые и больные стебли и укорачивают длинные побеги, чтобы уберечь их от зимних повреждений. Основную обрезку на 38–46 см проводят весной, пока не набухли почки. Вьющиеся розы. Осенью у них удаляют только мертвые или больные побеги, а любую серьезную формировку переносят на конец зимы или весну.

Осенью у них удаляют только мертвые или больные побеги, а любую серьезную формировку переносят на конец зимы или весну. Флорибунды. Крупные цветы у этих роз появляются после сильной весенней обрезки, поэтому осенью ограничиваются санитарной обрезкой и уменьшением высоты.

Крупные цветы у этих роз появляются после сильной весенней обрезки, поэтому осенью ограничиваются санитарной обрезкой и уменьшением высоты. Ландшафтные розы, в частности сорта Knock Out. Их можно укоротить примерно до 76 см, чтобы защитить от зимнего ветра.

Для работы понадобятся чистые острые секатор и сучкорез, а также дезинфицирующий спрей для обработки инструментов. Срез делают под углом чуть выше почки, обращенной наружу куста.

Сначала со всех роз, кроме вьющихся, снимают верхнюю треть куста. Затем вырезают мертвые и больные ветки до живой зеленой ткани, дезинфицируя инструмент между срезами, чтобы не распространить болезни. В заключение удаляют побеги, которые перекрещиваются или трутся друг о друга, а также прикорневую поросль.

Виды роз / Инфографика: Главред

Что ещё нужно сделать перед заморозками

Прежде чем земля замерзнет, розы нужно обильно полить, чтобы корни зировали во влажной почве. Основание куста следует укрыть толстым слоем мульчи, которая утеплит корневую систему.

После обрезки следует собрать все срезанные стебли и опавшие листья. Иначе в них могут перезимовать возбудители болезней и вредители, которые вернутся в следующем сезоне.

Полный отказ от обрезки тоже вредит растению. Кусты разрастаются, становятся более уязвимыми к болезням и вредителям, а цветы мельчают и появляются реже. Поэтому розы рекомендуется обрезать как минимум раз в год.

Смотрите видео о том, как подготовить розы к зиме:

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