Немецкий лидер считает, что гарантии для Киева после войны должны быть близки к положениям статьи 5 Североатлантического договора.

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Канцлер Германии поддержал Макрона в вопросе о возвращении к теме членства Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Мерц назвал ошибкой решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года

Канцлер поддержал идею Макрона вернуться к вопросу членства Украины

Гарантии для Украины должны быть аналогичны статье 5

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал ошибкой решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года, на котором союзники не поддержали предложение принять Украину в Альянс. Заявление он сделал в конце пресс-конференции, сообщает The Guardian.

По мнению немецкого лидера, тогдашний отказ союзников имел далеко идущие последствия для всего региона.

"Если бы Украина тогда стала членом НАТО, эту войну, возможно, вероятно, удалось бы предотвратить", - сказал Мерц.

Поддержка идеи Макрона

Мерц также встал на сторону президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что настал подходящий момент вновь поднять вопрос о членстве Киева в Альянсе. Канцлер назвал такое предложение "логичным и последовательным" с учетом возможных мирных переговоров.

Отдельно он обозначил, что именно Берлин готов предложить Киеву и каким видит уровень защиты страны.

"Это соответствует гарантиям безопасности, в которых нуждается Украина, и мы хотим предоставить Украине эти гарантии после завершения войны. Эти гарантии должны быть аналогичны гарантиям статьи 5, поэтому гарантии безопасности достаточно близки к вступлению в НАТО, и я не могу представить будущее для Украины без таких гарантий безопасности, в которых она остро нуждается", - подчеркнул Мерц.

Что произошло в Бухаресте

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Германия и Франция заблокировали план действий по членству для Украины и Грузии. Тогдашняя канцлер Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози выступили против, учитывая позицию России и опасаясь эскалации со стороны Москвы. В итоге Альянс принял компромиссную декларацию о том, что обе страны станут членами НАТО, однако без определенных сроков.

Меркель не изменила своей позиции и после полномасштабного вторжения: в апреле 2022 года ее пресс-секретарь заявила, что экс-канцлер не отказывается от своих решений относительно саммита в Бухаресте.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Почему НАТО нуждается в реформировании и переосмыслении

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что Украине необходимо вступление в НАТО и ЕС, ведь это принадлежность к клубу цивилизованных государств.

По его словам, эта принадлежность является признаком того, что страна входит в передовую группу государств - экономически сильных, демократических, правовых и отвечающих всем критериям цивилизованного мира.

Однако он убежден в том, что военно-политический блок НАТО должен измениться и стать другим.

"Потому что НАТО, которое колеблется, сбивать ли ему "шахед" над своей территорией или нет, не работает. Россия это понимает. Вот почему Путин и говорит о том, что готовит нападение на Альянс: он стремится окончательно сломить НАТО, чтобы там начали обсуждать, а не действовать. Такие оборонные альянсы не имеют ценности", - подчеркнул эксперт.

Вступление Украины в НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, 23 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс тормозят несколько союзников, а не только Соединенные Штаты. В то же время в НАТО нет ни одной страны, которая поддерживала бы требования страны-агрессора России вернуть Альянс к границам 1997 года.

17 ноября Рютте отказался прямо ответить на вопрос о возможном обмене вывода ВСУ из Донбасса на членство Украины в НАТО. Перед заседанием "Рамштайн-37" в Брюсселе генсек заявил, что не будет комментировать все новости о переговорах.

У американской стороны было несколько сценариев завершения войны. На закрытых переговорах Кушнер и Уиткофф предлагали членство в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса или замораживание линии фронта с гарантиями безопасности. Официально в Вашингтоне такие предложения не подтверждали.

Президент Владимир Зеленский также высказался о перспективах вступления. Он назвал полноценное членство в НАТО самой надежной гарантией безопасности для Украины и Европы. По словам Зеленского, отдельная украинская армия без НАТО обойдется дороже.

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