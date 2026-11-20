Вашингтон обсуждает варианты завершения войны, которые могут кардинально изменить будущее Украины.

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США определили два сценария завершения войны / Коллаж: Главред

Вы узнаете:

Какие сценарии завершения войны обсуждают американские представители

Что предусматривают гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьёй 5 НАТО

Почему Зеленский сомневается в гарантиях безопасности

Спецпосланцы президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф на закрытых переговорах предлагали Украине два сценария завершения войны: членство в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса или замораживание фронта с гарантиями безопасности. В то же время в Вашингтоне заявляют о прогрессе в переговорах о защите Украины по принципу статьи 5 Альянса, но у Киева до сих пор остаются вопросы к содержанию таких обязательств.

Главред выяснил, какие два сценария завершения войны обсуждаются в США, предусматривающие гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО, и почему Киев требует конкретных обязательств от западных партнеров.

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Какие два сценария завершения войны предлагают США

По информации The Wall Street Journal, представители американской стороны Джаред Кушнер и Стив Уиткофф обсуждали два варианта завершения войны с украинскими и европейскими представителями.

Первый сценарий предполагает, что Украина откажется от территорий Донбасса, которые до сих пор контролирует, а взамен получит членство в НАТО. Второй вариант заключается в замораживании боевых действий вдоль нынешней линии фронта. В таком случае часть Донбасса останется под контролем Украины, а Киев получит гарантии безопасности от США и, возможно, европейских союзников.

В то же время эти варианты пока не являются согласованным мирным планом. Для реализации любого из них необходимо согласие сторон, а позиции Украины и России относительно территорий и будущего устройства системы безопасности остаются принципиально разными.

Россия, в частности, требует от Украины отказаться от вступления в НАТО, исключить соответствующие положения из Конституции и не допускать размещения войск и военной техники Альянса на украинской территории.

Что Кушнер сказал о гарантиях безопасности по статье 5

Отдельный вопрос переговоров - гарантии безопасности для Украины по принципу статьи 5 НАТО. 19 ноября Джаред Кушнер заявил о прогрессе в переговорах по такому механизму, передает Укринформ. По его словам, президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии, которые будут соответствовать интересам Соединённых Штатов.

"Любые гарантии безопасности для Украины будут основываться на статье 5, и, как утверждают россияне, они намерены после завершения этой войны не допустить новой в будущем", - сказал он.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

В то же время Кушнер подчеркнул, что будущие договоренности не могут основываться только на доверии или обещаниях. По его словам, необходимо создать систему взаимных обязательств, которая будет предусматривать контроль за выполнением соглашения, действенное сдерживание и серьезные последствия в случае его нарушения.

Он также высоко оценил изменения, которые претерпели Вооруженные силы Украины за время полномасштабной войны.

"Сегодня Украина уже не та страна, на которую тогда напали. Она продемонстрировала стойкость и силу, чрезвычайно развилась и теперь имеет одну из лучших армий в мире", - сказал Кушнер.

По его словам, важными составляющими будущей системы безопасности должны быть не только гарантии и сдерживание, но и эффективные каналы коммуникации между сторонами. Они помогут предотвращать новые конфликты.

Кушнер также утверждает, что американской стороне удалось убедить Россию рассматривать эту концепцию как возможную основу будущих договоренностей. Он подчеркнул, что гарантии должны предусматривать не только политические обещания, но и эффективное сдерживание, контроль за выполнением соглашения и серьезные последствия в случае его нарушения.

Почему Зеленский сомневается в гарантиях безопасности

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон могут по-разному трактовать гарантии безопасности для Украины по принципу статьи 5 НАТО. В частности, пока неясно, будут ли такие договоренности предусматривать присутствие американских военных на украинской территории, передает Европейская правда.

Зеленский отметил, что для него гарантии безопасности по принципу статьи 5 означают, что в Украине будут действовать вооруженные силы стран-партнеров. Он также поднял вопрос о возможном присутствии американских военных и создании военных баз США.

"Я не уверен, что у нас одинаковое понимание статьи 5. Потому что для меня это означает, что на нашей земле будут действовать вооруженные силы партнеров. Поэтому мой вопрос - а как насчёт американских солдат? Мы были бы рады, если бы у нас были американские базы, как на Ближнем Востоке. Поэтому есть ли ответ на это? У меня пока - нет", - сказал президент.

Еще одним важным вопросом Зеленский назвал реакцию партнеров на возможное повторное нападение России. По его словам, Украина должна заранее понимать, какие именно действия будут предпринимать союзники в таком случае.

"Что будут делать партнеры, если - даже не "если", а "когда" - Россия попытается снова напасть? Это должно быть понятно не только партнерам, но и обществу, инвесторам, которые придут в Украину. Им нужны четкие ответы", - подчеркнул Зеленский.

Что такое пятая статья НАТО / Инфографика: Главред

Что на самом деле означает статья 5 НАТО

Статья 5 Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны. Вооруженное нападение на одну страну Альянса рассматривается как нападение на всех его членов, говорится в тексте Североатлантического договора. В таком случае каждое государство обязуется помочь союзнику, но самостоятельно определяет, какие меры считает необходимыми.

Это не означает автоматического вступления всех стран НАТО в войну. Помощь может предусматривать применение военной силы, поставки оружия, разведданные или другие меры.

Именно поэтому для Украины важно, чтобы будущие гарантии не ограничивались общими обещаниями поддержки. В договоре должны быть четко определены обязательства партнеров, механизм реагирования на новую агрессию и последствия для России в случае нарушения договоренностей.

Пока окончательного решения относительно формата гарантий нет. Главный вопрос заключается в том, готовы ли США и европейские страны взять на себя конкретные обязательства по защите Украины, а не просто пообещать помощь в случае нового нападения.

Как Россия отреагировала на идею гарантий безопасности для Украины

Россия выступает против предоставления Украине гарантий безопасности по принципу статьи 5 НАТО. В Москве считают неприемлемой любую форму "квазичленства" Украины в Альянсе и требуют, чтобы Киев отказался от намерения вступить в него.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 20 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на российские государственные СМИ.

По словам Рябкова, Москва не согласна с идеей гарантий, которые фактически могли бы приблизить Украину к НАТО. Он назвал неприемлемыми попытки найти "креативное решение" в отношении такого формата договоренностей по безопасности.

"Даже сама идея формулы квазичленства Украины в НАТО и поиск какого-то - в кавычках - "креативного решения" в этой сфере - это вариант, который для нас неприемлем. Мы обсуждаем гарантии безопасности, прежде всего, с точки зрения обеспечения безопасности нашей собственной страны", - заявил Рябков.

Он также повторил требование Кремля об отказе Украины от вступления в НАТО. По словам российского дипломата, только после признания этого условия можно будет обсуждать вопрос гарантий безопасности для Украины.

Заявление Рябкова прозвучало на следующий день после Берлинского саммита, на котором президент Франции Эммануэль Макрон призвал вновь поднять вопрос о членстве Украины в НАТО. В то же время американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что вместе со Стивом Уиткоффом убедил российскую сторону в том, что будущие гарантии безопасности для Украины должны основываться на статье 5 НАТО.

Рябков также подтвердил, что Россия рассматривает возможность визита в Москву представителей Великобритании, Германии и Франции. Ранее Владимир Путин заявил, что пригласил европейских посланников для обсуждения позиции России по переговорам о прекращении войны в Украине.

Защитит ли Украину гарантия по образцу статьи 5

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду не ожидает, что Кремль изменит курс из-за дипломатических формул.

"А в действиях России по отношению к нам ничего не изменится. Пока Путин останется у власти, он будет воевать", - подчеркнул специалист.

В то же время, по его оценке, США не станут мешать Украине, поскольку это ударило бы по их репутации и рынкам американского оружия в Европе.

"Так или иначе, большинство американского населения поддерживает Украину, а это означает, что в случае попыток помешать нам усилится давление на Трампа со стороны его же общества", - пояснил Загородний.

Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Американист и бывший сотрудник ООН Дмитрий Довгополый в эфире Эспрессо предупредил, что само упоминание статьи 5 ничего не гарантирует без готовности партнеров действовать.

"И нет консенсуса. Эта статья абсолютно не является обязательной. Она звучит очень хорошо, но не обязывает. Нужна политическая воля. Что бы мы ни прописали, нужна политическая воля", - отметил Довгополый.

Он также упомянул об обсуждении так называемой "статьи 5 light", которая, по его оценке, ближе к консультациям, чем к немедленной военной помощи.

Готова ли Украина обменять Донбасс на вступление в НАТО

Украина вряд ли согласится отдать Донбасс в обмен на перспективу вступления в НАТО. В то же время у США есть рычаги влияния, с помощью которых они могут оказывать давление на Киев в вопросе территориальных уступок. Об этом заявили дипломат Владимир Огрызко и политолог Алексей Гарань.

В интервью Главреду экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что президент США Дональд Трамп не понимает готовности украинцев бороться за свое государство, а не соглашаться на территориальные уступки России.

"Он не понимает, что можно бороться за своё существование, а не отдавать 20 % своей территории и начинать с врагом торговаться и обмениваться дружескими посланиями", - подчеркнул дипломат.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

В то же время Огрызко считает, что у Вашингтона есть действенные инструменты давления на Украину, в частности в вопросе возможных уступок территориями.

"Это инструменты, причем довольно действенные. И Трамп это прекрасно понимает и знает, что таким образом на нас можно оказывать давление", - пояснил он.

В свою очередь, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань обозначил пределы компромиссов, на которые может пойти Украина. В комментарии изданию Слово и дело он отметил, что максимальным вариантом уступок может быть замораживание боевых действий по нынешней линии фронта.

"Максимум, на что мы можем пойти, - это замораживание по линии фронта", - сказал политолог.

Какие гарантии безопасности предлагает ЕС

Украина получит юридически обязывающие гарантии безопасности после прекращения огня. Они будут предусматривать продолжение военной помощи, контроль за соблюдением перемирия и обязательство партнеров реагировать на новое нападение России. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины по итогам встречи "Коалиции желающих".

Согласно документу, мониторинг прекращения огня будет осуществляться под руководством США. Также партнеры рассматривают возможность развертывания в Украине многонациональных сил под руководством европейских стран.

Отдельно говорится о юридически обязывающих обязательствах союзников помочь Украине в случае повторного нападения России.

Почему план США беспокоит Европу

Американские представители на мирных переговорах предлагают обсудить не только условия завершения войны в Украине, но и будущее НАТО, военные возможности Альянса и размещение его сил в Европе. Такой подход Вашингтона вызвал беспокойство у европейских стран, особенно у тех, которые граничат с Россией, пишет Bloomberg.

В частности, США спросили Украину, готова ли она отказаться от Донбасса в пользу России в обмен на членство в НАТО. Этот вопрос был поднят во время обсуждения будущих гарантий безопасности для Киева.

В то же время европейские партнеры настаивают на том, что сначала Россия должна прекратить боевые действия. Только после этого, по их мнению, можно переходить к обсуждению будущего Альянса и расположения войск на континенте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассматривать предложения США по вопросам безопасности, но Киеву нужен конкретный план вступления в НАТО и ЕС, сохранение сильной армии и финансирование послевоенного восстановления.

О первом предложении американцев относительно возможного обмена Донбасса на членство в Альянсе Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 13 ноября.

"Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдаёт свои земли террористам. Американцы задали вопрос: „А если Украина будет в НАТО, Украина уйдёт из Донбасса?" Это было впервые", - отметил президент.

По оценке Bloomberg, подход Вашингтона поставил европейских лидеров перед сложным выбором. Они опасаются, что обсуждение будущей безопасности Европы параллельно с переговорами о завершении войны может привести к уступкам России.

Наибольшее беспокойство это вызывает у стран, граничащих с РФ. Они опасаются сокращения военного присутствия НАТО на своей территории и усиления влияния Москвы на решения в сфере безопасности в Европе.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что восточный фланг Альянса не может быть предметом торга, а в Европе не должно быть сфер влияния.

Россия требует от НАТО отказаться от размещения войск в странах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года. Речь идет, в частности, о Польше, Чехии, Венгрии и странах Балтии.

Взамен Москва предлагает сократить собственное военное присутствие в Калининградской области и Беларуси. Однако на саммите ЕС ряд лидеров назвал такой обмен неприемлемым.

Как союзники планируют усилить давление на Россию

Участники "Коалиции желающих" договорились усилить санкционное давление на Россию. Ограничения должны касаться доходов от продажи нефти и газа, операций с криптовалютой и деятельности российского теневого флота.

Российские активы будут оставаться замороженными до прекращения агрессии и компенсации ущерба, нанесенного Украине.

Кроме того, союзники призывают Москву согласиться на энергетическое перемирие на зимний период и прекращение огня в Чёрном море. Последнее должно обеспечить безопасность экспорта продовольствия.

Почему Украина рискует остаться без гарантий

Идея вступления Украины в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса пока не является официальным предложением США. Вашингтон, вероятно, лишь пытается выяснить реакцию Киева. В то же время Украина рискует уступить территории, но так и не получить членство в Альянсе, считает политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, главная цель такой идеи - добиться вывода украинских войск из Донбасса, а не гарантировать вступление в НАТО.

"Вот в чем ее основной смысл, а не в том, что нам предлагают НАТО. Никто нам НАТО пока не предлагает", - сказал эксперт в интервью ОстроВу.

Фесенко подчеркнул, что вступление в Альянс требует согласия всех стран-членов. Поэтому даже после вывода войск из Донбасса отдельные государства могут заблокировать членство Украины, а позиция президента США Дональда Трампа может измениться.

"Сначала мы должны вывести войска из Донбасса, а потом фактически можем так и не получить членство в НАТО. Просто потому, что кто-то его заблокирует или позиция США может измениться", - подытожил политолог.

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