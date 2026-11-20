В декабре снижение цен может стать ещё более заметным, однако многое будет зависеть от внешних рынков.

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Когда цены на АЗС начнут меняться / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Потенциал снижения цен на топливо составляет 5–8 грн/л

Оптовые цены падают значительно быстрее, чем розничные

Дизельное топливо на АЗС снова может стоить менее 100 грн/л

Бензин и дизельное топливо на украинских АЗС могут подешеветь уже к концу ноября, а в декабре падение цен может стать ещё более значительным. Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Сейчас речь идет о потенциальном снижении на 5–8 грн/л. Это до конца ноября", - подчеркнул он. видео дня

В декабре, по его мнению, цены могут снизиться еще более ощутимо. Однако такой сценарий будет зависеть от конъюнктуры внешних рынков и от того, не возникнут ли непредвиденные проблемы внутри страны.

Он добавил, что главный сигнал для рынка сейчас подает оптовый рынок. С момента начала снижения 4 ноября бензин на оптовом рынке подешевел на 13,70 грн, до 73,79 грн/л. Дизельное топливо подешевело на 12,38 грн, до 88,31 грн/л.

По оценке Куюна, пространство для дальнейшего падения цен еще остается. Оптовую партию бензина с доставкой на следующей неделе уже можно будет купить по цене 65–66 грн/л, а дизельное топливо в приграничных регионах стоит 82–85 грн/л.

Вернется ли дизель к двузначным ценам

На АЗС снижение пока более скромное: бензин подешевел в среднем на 3,58 грн/л, дизельное топливо - на 3,75 грн/л. Впрочем, для дизельного топлива психологическая отметка уже фактически осталась позади.

"Большинство сетей по дизельному топливу уже опустились ниже 100 грн/л, думаю, на следующей неделе все снова будут торговать по двузначным ценам", - подытожил Куюн.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Повлияют ли генераторы на цены на бензин и дизельное топливо зимой

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук отмечал, что отключения электроэнергии зимой могут увеличить потребление бензина и дизельного топлива в Украине из-за активного использования генераторов. Однако этот фактор вряд ли станет определяющим для топливного рынка, поскольку объемы потребления топлива генераторами значительно уступают автомобильным перевозкам.

По его словам, на конечную стоимость топлива одновременно влияют спрос, логистика и риски, связанные с российскими ударами по территории Украины.

"Безусловно, это еще один фактор, который может повлиять на уровень потребления. Но я бы не преувеличивал влияние бензиновых и дизельных генераторов на общее потребление топлива", - подчеркнул он.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, экономист Олег Устенко отмечал, что цены на бензин и дизельное топливо в Украине уже в течение ближайших двух недель могут снизиться примерно на 20% от нынешнего уровня.

С 1 января 2027 года в Украине запланировано очередное повышение акцизов на топливо, которое неизбежно скажется на ценах на АЗС. Налоговое бремя в итоге ляжет на водителей.

В то же время масштабного дефицита топлива пока не ожидается. Украине сейчас угрожает не масштабная нехватка топлива, а серьезные логистические сбои и проблемы с ценообразованием.

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