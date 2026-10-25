Цены на бензин и дизель рванут вверх: эксперт предупредил о новом факторе

Эксперт считает, что именно автомобильный транспорт продолжит формировать основную часть спроса.

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азс, бензин / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Gustavo Fring, Pixabay/emkanicepic

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Повлияют ли генераторы на цены на бензин и дизель зимой

Почему эксперт не советует создавать большие запасы топлива

Какие факторы могут сильнее всего повлиять на цены зимой

Отключения электроэнергии зимой могут увеличить потребление бензина и дизельного топлива в Украине из-за активного использования генераторов. Однако этот фактор вряд ли станет определяющим для топливного рынка, поскольку объемы потребления горючего генераторами значительно уступают автомобильному транспорту.

Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук. По его словам, на конечную стоимость топлива одновременно влияют спрос, логистика и риски, связанные с российскими ударами по территории Украины.

Отключения света увеличат спрос на топливо

В отопительный сезон вопрос обеспечения электроэнергией снова становится особенно актуальным. На фоне российских атак на энергетические объекты украинцы и предприятия используют бензиновые и дизельные генераторы, поэтому продолжительные отключения электричества способны увеличить спрос на горючее.

Косянчук признает, что такой фактор действительно существует.

"Безусловно, это еще один фактор, который может повлиять на уровень потребления. Но я бы не преувеличивал влияние бензиновых и дизельных генераторов на общее потребление топлива", - рассказал эксперт.

По его словам, даже при массовом использовании генераторов их потребности невозможно сравнить с объемами топлива, которые ежедневно расходует автомобильный транспорт.

В качестве примера Косянчук привел ситуацию на дорогах Киева. Несмотря на высокую стоимость горючего, интенсивность автомобильного движения остается значительной.

"Посмотрите, что происходит на улицах. Топливо дорогое, но проехать невозможно. Чтобы добраться с правого берега Киева на левый, нужно полтора часа", - отметил он.

Поэтому эксперт считает, что именно автомобильный транспорт продолжит формировать основную часть спроса.

Стоит ли ждать резкого роста цен из-за генераторов

Косянчук не ожидает, что исключительно использование генераторов способно спровоцировать резкий скачок стоимости бензина или дизеля.

"Объемы потребления топлива генераторами и автомобильным транспортом абсолютно несопоставимы", - подчеркнул специалист.

Таким образом, даже при увеличении продолжительности отключений света дополнительный спрос со стороны владельцев генераторов будет лишь одним из факторов, влияющих на рынок.

При этом ситуация может отличаться на локальном уровне. Во время продолжительных отключений предприятия, магазины, заведения общественного питания и домохозяйства вынуждены чаще использовать резервные источники питания, что увеличивает необходимость регулярно закупать горючее.

Цены на бензин в Украине инфографика / Инфографика: Главред

Эксперт предупредил об опасности запасов бензина

Отдельно Косянчук обратил внимание на попытки создавать значительные запасы топлива на случай длительных отключений электроэнергии.

По его словам, хранение бензина и дизеля сопряжено с дополнительными рисками, особенно во время войны.

"Не дай Бог, что-то прилетит во двор, где хранится топливо, - и все это может загореться. Где его безопасно хранить?" - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в условиях регулярных российских ракетных и дроновых атак практически невозможно заранее определить, какие территории окажутся в безопасности.

Поэтому массовое накопление горючего может создавать не только бытовые, но и дополнительные пожарные риски. Топливо требует соблюдения специальных условий хранения, а в условиях войны обеспечить их возможно далеко не всегда.

На цену топлива влияют и военные риски

По мнению Косянчука, значительно более серьезное влияние на стоимость бензина и дизеля могут оказывать логистические и военные риски.

Российские атаки способны осложнять перевозку, хранение и распределение топлива. Все дополнительные расходы участников рынка в конечном итоге могут закладываться в розничную цену.

"Мы видим, что в Украине практически не осталось мест, которые можно считать полностью защищенными от российских ударов. Никто не знает, куда на следующий день прилетит ракета или беспилотник. Поэтому существуют и военные, и логистические риски. И все они, в конечном итоге, отражаются на конечной стоимости топлива", - объяснил эксперт.

Таким образом, зимой спрос на бензин и дизель действительно может увеличиться из-за генераторов, однако Косянчук не считает этот фактор достаточным для резкого изменения ситуации на рынке. Гораздо важнее совокупность факторов - потребление автомобильным транспортом, стабильность поставок, состояние логистики и дополнительные расходы бизнеса из-за продолжающейся войны.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 21 октября, украинские сети автозаправочных станций скорректировали розничные цены на топливо. В частности, сеть ОККО подняла стоимость обычного дизельного топлива на 1,00 грн - до 105,90 грн/л. На столько же подорожал и премиальный дизель, достигнув отметки 108,90 грн/л.

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук отмечал, что цены на топливо в Украине будут неуклонно расти как минимум до конца октября, а стоимость отдельных видов премиального дизеля на некоторых АЗС уже приближается к 110 гривен за литр.

Эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подчеркнул, что украинским водителям стоит иметь личный запас бензина или дизеля на две-три недели. Причина - риск временных сбоев в поставках из-за российских атак на топливную инфраструктуру, которые могут усилить ажиотаж на заправках.

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О персоне: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986-1988 годах принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтеэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006-2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских медиа активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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