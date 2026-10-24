Дизель по 110 грн – не предел: эксперт объяснил, что будет с ценами

Эксперт Леонид Косянчук предупредил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от внешних факторов.

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Дизельное топливо в Украине может подорожать / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Ключевые тезисы Косянчука:

Дизельное топливо в Украине уже стоит 110 грн за литр

Стоимость будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке и политики США

Россия вряд ли сможет увеличить экспорт дизельного топлива

В Украине дизельное топливо уже стоит 110 грн за литр. Цены будут зависеть от ситуации в Персидском заливе, выборов в США и возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

По словам эксперта, сейчас сложно прогнозировать, насколько вырастет стоимость дизельного топлива. На цены будут влиять ситуация в Персидском заливе, результаты выборов в США и возможность договориться об энергетическом перемирии между Украиной и Россией.

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"110 гривен за литр мы уже видим. Могу сказать только одно: всё будет зависеть от международной ситуации", - отметил Косянчук.

Эксперт также прокомментировал предположение о том, что разрешение президента США Дональда Трампа на экспорт российского дизельного топлива может увеличить предложение на рынке и способствовать снижению цен.

Косянчук напомнил, что с 2023 года в России действуют ограничения на экспорт дизельного топлива. Кроме того, по его оценкам, с тех пор около 46% российских нефтеперерабатывающих мощностей было уничтожено или выведено из строя.

"Так о каких же больших объемах экспорта можно говорить? У России нет такого ресурса, которым можно было бы "залить" Европу", - подчеркнул эксперт.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Он добавил, что Европа отказывается от российского дизеля, а среди стран региона его, по словам Косянчука, соглашается покупать преимущественно Турция. Поэтому эксперт сомневается, что Россия сможет обеспечить значительные дополнительные объемы топлива для экспорта.

По его мнению, российские власти могут отдавать предпочтение обеспечению военных нужд, а не поставкам дизельного топлива гражданским потребителям.

Когда топливо может подорожать до 145 гривен - мнение эксперта

Дизельное топливо в Украине в феврале 2027 года может подорожать до 115–120 грн за литр, а по худшему сценарию - до 140–145 грн. Такой прогноз озвучил генеральный директор группы компаний Prime Group, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

По его словам, на стоимость топлива будут влиять цены на нефть, валютный курс, уровень акцизов и ситуация на мировом рынке. Дополнительными факторами могут стать отсутствие завершения войны России против Украины и конфликта между США и Ираном.

"Чтобы не нагнетать лишнего ужаса, я считаю, что дизельное топливо будет стоить 115–120 гривен за литр где-то в феврале. Потому что акцизы, потому что нет окончания войны - ни одной, ни другой, потому что нам предстоит пережить довольно тяжелую зиму и реагировать на действия РФ. Это также повлияет на мировые цены", - подчеркнул Леушкин.

Цены на топливо - последние новости

Как ранее сообщал Главред, сеть SOCAR констатировала рост розничных цен на дизельные марки на своих АЗС. По данным мониторинга, цена на стандартный дизель на АЗС SOCAR выросла до 106,00 грн/л, а на премиальный - до 109,00 грн/л.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял о рисках дальнейшего подорожания дизельного топлива на внутреннем рынке. Он предупреждал, что подорожание дизельного топлива на 2–3 грн за литр может произойти в течение недели при условии стабильно высоких котировок.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что украинским водителям стоит держать личные запасы топлива на случай перебоев в поставках. Для автомобиля, расходующего около 100 литров в месяц, это составляет 50-70 литров.

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О персоне: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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