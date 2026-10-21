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Цены на АЗС снова бьют рекорды: как изменилась стоимость бензина и дизеля 21 октября

Дарья Пшеничник
21 октября 2026, 09:27
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Большинство сетей повысили стоимость дизельного топлива, а UPG подняла цену на бензин.
АЗС, топливо, деньги
Цены на топливо на АЗС снова выросли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

видео дня

Кратко:

  • Большинство сетей АЗС подняли цены на дизельное топливо
  • Премиальный дизель на SOCAR достиг отметки 109,00 грн/л
  • Самые выгодные цены на топливо сохраняют "Укрнафта" и "БРСМ-Нафта"

В среду, 21 октября, украинские сети автозаправочных станций скорректировали розничные цены на топливо. По данным мониторинга, большинство операторов повысили стоимость дизельного топлива, тогда как отдельные сети подняли цены и на бензин.

Согласно информации на сайте, сеть ОККО подняла стоимость обычного дизельного топлива на 1,00 грн - до 105,90 грн/л. На столько же подорожал и премиальный дизель, достигнув отметки 108,90 грн/л. Цены на бензины А-95 (92,90 грн/л) и А-95 Premium (95,90 грн/л) остались на прежнем уровне.

Аналогичное повышение цен на дизельное топливо зафиксировано на заправках WOG: дизельное топливо Premium подорожало на 1,00 грн и теперь стоит 108,90 грн/л, а стандартное дизельное топливо подорожало на 60 копеек - до 105,50 грн/л.

Оператор SOCAR установил самые высокие розничные цены среди отслеживаемых сетей. Стандартный дизель здесь подорожал на 1,00 грн (до 106,00 грн/л), а премиальный достиг отметки 109,00 грн/л. Бензиновая линейка в SOCAR осталась без изменений: А-95 предлагают по 94,90 грн/л, а А-95 Premium - по 97,90 грн/л.

Сеть UPG сохранила стабильными цены на дизельное топливо (101,90 и 103,90 грн/л соответственно), однако изменила стоимость бензина. Обе марки А-95 подорожали на 1,00 грн: стандартный А-95 теперь стоит 89,90 грн/л, а премиальный - 92,90 грн/л.

Государственная сеть "Укрнафта" сохранила цены на весь ассортимент топлива на уровне предыдущего дня. Здесь предлагают А-95 по цене 88,90 грн/л и дизельное топливо по 99,90 грн/л.

Следует отметить, что самые высокие цены сейчас у сетей OKKO, WOG и Socar. Зато наиболее доступную стоимость топлива предлагают заправки "Укрнафта" и "БРСМ-Нафта".

Цены на АЗС снова бьют рекорды: как изменилась стоимость бензина и дизеля 21 октября
Цены на топливо 21 октября / Инфографика: Главред

Когда топливо может подорожать до 145 гривен

Генеральный директор группы компаний Prime Group, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что дизельное топливо в Украине в феврале 2027 года может подорожать до 115–120 гривен за литр, а при наихудшем развитии событий - до 140–145 гривен.

По его словам, ключевое влияние на итоговые цены на АЗС будут оказывать стоимость нефти, курс гривны, уровень налогов и общая ситуация на мировом рынке.

"Чтобы не нагнетать лишнего ужаса, я считаю, что дизельное топливо будет стоить 115–120 гривен за литр где-то в феврале. Потому что акцизы, потому что война не заканчивается - ни одна, ни другая (США с Ираном - ред.), потому что нас ждет довольно тяжелая зима и мы будем реагировать на действия РФ. Это также повлияет на мировые цены", - подчеркнул он.

Цены на АЗС Украины - новости по теме

Напомним, Главред писал, что высокая волатильность на рынке топлива сохранится до конца осени, а дизельное топливо будет оставаться значительно более уязвимым к внешним ценовым шокам, чем бензин.

Ранее сообщалось, что дизельное топливо в Украине в феврале 2027 года может подорожать до 115–120 гривен за литр, а при наихудшем развитии событий - до 140–145 гривен.

Накануне стало известно, что ситуация на мировом нефтяном рынке остается одним из главных факторов, влияющих на стоимость топлива в Украине.

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Об персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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