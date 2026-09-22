Дизель взлетит до 145 гривен: когда украинцам ждать рекордных цен на топливо

При этом бензин будет стоить примерно на 10 гривен дешевле дизельного топлива.

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Какими будут цены на топливо в Украине зимой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Дизельное топливо в феврале может стоить 115–120 грн/л

Пессимистический сценарий - 140–145 грн за литр

Бензин будет дешевле дизеля на 10 грн

Дизельное топливо в Украине в феврале 2027 года может подорожать до 115-120 гривен за литр, а при самом неблагоприятном развитии событий - до 140-145 гривен. Такой прогноз озвучил генеральный директор группы компаний Prime Group, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в эфире Новини.Live.

По его словам, отметка в 115–120 грн за литр является "оптимистичным прогнозом". При этом бензин, по оценкам специалиста, будет стоить примерно на 10 гривен дешевле дизельного топлива.

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Он добавил, что верхний предел в 140–145 гривен станет реальным только при условии, что украинский рынок будет ориентироваться на нынешние европейские цены.

Леушкин пояснил, что ключевое влияние на итоговые цены на АЗС будут оказывать стоимость нефти, курс гривни, уровень налогов и общая ситуация на мировом рынке.

"Чтобы не нагнетать лишнего ужаса, я считаю, что дизель будет стоить 115–120 гривен за литр где-то в феврале. Потому что акцизы, потому что война не заканчивается - ни одна, ни другая (США с Ираном - ред.), потому что нас ждет довольно тяжелая зима и мы будем реагировать на действия РФ. Это также повлияет на мировые цены", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что сейчас в Украине цены на топливо соответствуют тем, которые были полгода назад в Европе. И если зимой цена на топливо будет расти, она достигнет европейского уровня, где пиковая стоимость топлива сейчас составляет около 2,8–2,9 евро за литр - 143,91–149,05 грн/литр.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Возможен ли дефицит топлива в Украине

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечал, что удары по отдельным АЗС не способны оставить Украину без бензина и дизеля.

По его словам, даже около 300 поврежденных станций нужно сопоставлять с общим масштабом украинского розничного топливного рынка.

Он подчеркнул, что до полномасштабной войны в Украине действовало около 6,5 тысячи АЗС. При этом нынешняя статистика касается именно поврежденных, а не полностью уничтоженных объектов, и значительная часть из них уже возобновила работу.

"Поэтому о каком общеукраинском дефиците может идти речь?" - подчеркнул Рябцев.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин говорил, что сейчас на значительном количестве украинских АЗК литр дизельного топлива продается по цене 99,90 грн. Одной из причин такой стоимости являются ограничения оборудования - некоторые заправочные колонки изначально не были рассчитаны на отображение цены, состоящей из трех цифр.

Эксперт также отмечал, что если ситуация на мировом рынке стабилизируется на нынешнем уровне, цены в Украине могут составить около 105 грн/л за дизель и 92–94 грн/л за бензин.

В то же время эксперт нефтегазовой отрасли, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук отметил, что дизельное топливо в Украине вплотную приблизилось к отметке 100 гривен за литр, а быстрого перелома в ценовой ситуации в ближайшее время ожидать не стоит.

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О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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