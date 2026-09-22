Дожди, холод и штормовой ветер: когда температура опустится до +6 градусов

Синоптик предупреждает о сильном штормовом ветре в восточных областях и резком понижении ночных температур.

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Прогноз погоды в Украине на 23 сентября / фото: УНИАН

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Какие области зальет дождями 23 сентября

Где ожидается штормовой ветер

Погода в Украине в среду, 23 сентября, будет дождливой и ветреной. Непогоду вызовет активный циклон, который придет из акватории Черного моря. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 23 сентября, в День осеннего равноденствия, сильные продолжительные дожди ожидаются в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, в Запорожье, в Крыму, во второй половине дня также в Харьковской, в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнула она. видео дня

Синоптик добавила, что на остальной территории Украины дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями.

Циклон из акватории Черного моря / фото: t.me/PohodaNatalka

По ее словам, температура воздуха будет низкой. В западных, северных областях, в Винницкой области, в Кропивницком и прилегающих районах ожидается +6…+9 градусов. На юге, на востоке и в Днепропетровской области - +10…+15 градусов.

Также завтра в восточной части Украины ожидается сильный штормовой ветер северного и северо-восточного направления со скоростью до 15–22 метров в секунду.

Диденко подчеркнула, что в течение дня максимальная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов.

Погода в Украине 23 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 23 сентября существенные осадки маловероятны, лишь во второй половине дня в столице местами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит всего +7…+8 градусов, днем потеплеет до +15 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда ожидается бабье лето

Синоптик сказала, что, по предварительным прогнозам, последние дни сентября и начало октября подарят красивую комфортную погоду.

"Бабье лето уже пудрит носик", - подытожила она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине во вторник, 22 сентября, будет преимущественно дождливой, а температура воздуха в некоторых областях опустится до +12 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что третья декада сентября начнется с неустойчивой и динамично активной погоды в большинстве областей Украины. 23–25 сентября возникнет активный южный циклон, который и испортит погоду.

В то же время синоптик Виталий Постригань подчеркнул, что волна холода ожидается ощутимой, но пока заморозков не предвидится.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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