Дожди, холод и штормовой ветер: когда температура опустится до +6 градусов

Вы узнаете:
- Какие области зальет дождями 23 сентября
- Где ожидается штормовой ветер
Погода в Украине в среду, 23 сентября, будет дождливой и ветреной. Непогоду вызовет активный циклон, который придет из акватории Черного моря. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Завтра, 23 сентября, в День осеннего равноденствия, сильные продолжительные дожди ожидаются в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, в Запорожье, в Крыму, во второй половине дня также в Харьковской, в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнула она.видео дня
Синоптик добавила, что на остальной территории Украины дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями.
По ее словам, температура воздуха будет низкой. В западных, северных областях, в Винницкой области, в Кропивницком и прилегающих районах ожидается +6…+9 градусов. На юге, на востоке и в Днепропетровской области - +10…+15 градусов.
Также завтра в восточной части Украины ожидается сильный штормовой ветер северного и северо-восточного направления со скоростью до 15–22 метров в секунду.
Диденко подчеркнула, что в течение дня максимальная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 23 сентября существенные осадки маловероятны, лишь во второй половине дня в столице местами пройдет небольшой дождь.
Температура воздуха в ближайшую ночь составит всего +7…+8 градусов, днем потеплеет до +15 градусов.
Когда ожидается бабье лето
Синоптик сказала, что, по предварительным прогнозам, последние дни сентября и начало октября подарят красивую комфортную погоду.
"Бабье лето уже пудрит носик", - подытожила она.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине во вторник, 22 сентября, будет преимущественно дождливой, а температура воздуха в некоторых областях опустится до +12 градусов.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что третья декада сентября начнется с неустойчивой и динамично активной погоды в большинстве областей Украины. 23–25 сентября возникнет активный южный циклон, который и испортит погоду.
В то же время синоптик Виталий Постригань подчеркнул, что волна холода ожидается ощутимой, но пока заморозков не предвидится.
Читайте также:
- Новое соглашение для Украины: Зеленский обнародовал план визита в Нью-Йорк
- Россия нанесла баллистические удары по Днепру, Кривому Рогу и Павлограду: что известно
- Российские обстрелы оставили без электричества 7 областей: где отключили свет
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред