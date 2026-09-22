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Самару затянуло густым черным дымом: масштабно пылает один из крупнейших НПЗ РФ

Инна Ковенько
22 сентября 2026, 08:38
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Ночная атака обрушилась на одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона.
Самару затянуло густым черным дымом: масштабно пылает один из крупнейших НПЗ РФ
Последствия атаки на НПЗ в Самаре / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova+

Кратко:

  • В Самаре после атаки дронов загорелся Куйбышевский НПЗ
  • На заводе горит установка первичной переработки нефти АВТ-5
  • Куйбышевский НПЗ уже останавливал работу после предыдущих атак дронов

В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым. Об этом сообщили OSINT-исследователи Exilenova+ и Telegram-каналы Astra.

По предварительным данным, на территории Куйбышевского НПЗ горит установка АВТ-5 - атмосферно-вакуумная трубчатая установка № 5. Она используется для первичной переработки нефти.

видео дня
Последствия атаки на НПЗ в Самаре
Последствия атаки на НПЗ в Самаре / Фото: Supernova

Видео последствий украинской атаки на Самарскую область РФ можно посмотреть в нашем Telegram-канале по ссылке.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что регион подвергся удару БПЛА. В то же время он не уточнил, что под ударом оказался именно Куйбышевский НПЗ

"В очередной раз мы отразили атаку ВСУ. Наши военные и мобильные огневые группы с полной самоотдачей выполняли свой боевой долг. Сбиты десятки беспилотников. Враг целился в промышленные предприятия", - заявил Федорищев.

  • Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня
    Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня Фото: Exilenova+
  • Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня
    Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня Фото: Exilenova+
  • Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня
    Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня Фото: Exilenova+
  • Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня
    Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня Фото: Exilenova+
  • Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня
    Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня Фото: Exilenova+
  • Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня
    Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня Фото: Exilenova+
  • Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня
    Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ 22 вересня Фото: Exilenova+

По данным Astra, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Завод входит в состав ПАО "НК "Роснефть". Проектная мощность этого НПЗ составляет около 6,7 млн тонн нефти в год.

В 2024 году предприятие переработало 4,7 млн тонн сырья, произведя около 800 тысяч тонн бензина, 1,4 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн мазута.

Куйбышевский НПЗ уже не впервые становится целью атак беспилотников. Как писал Главред, в июне завод останавливал переработку нефти после атаки беспилотников, которая привела к повреждению оборудования и пожару.

После удара была остановлена работа двух основных установок первичной переработки нефти - CDU-4 и CDU-5. Мощность каждой из них составляет около 10 тысяч тонн сырья в сутки, или примерно 73 тысячи баррелей.

Также Куйбышевский НПЗ приостанавливал работу после атак беспилотников в августе 2025 года и в марте 2024 года.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ в РФ - последние новости

Напомним, Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром нефти", полностью остановил переработку нефти после украинской атаки дронами 20 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Главред писал, что Украина готова пойти на соответствующие шаги по деэскалации, если Россия прекратит атаки на украинский энергетический сектор, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о потере Россией контроля над своей нефтеперерабатывающей отраслью.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что просил Владимира Зеленского отказаться от ударов по дизельному топливу в России. По его словам, именно такие атаки вызывают дефицит топлива в мире.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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