Самару затянуло густым черным дымом: масштабно пылает один из крупнейших НПЗ РФ

Кратко:
- В Самаре после атаки дронов загорелся Куйбышевский НПЗ
- На заводе горит установка первичной переработки нефти АВТ-5
- Куйбышевский НПЗ уже останавливал работу после предыдущих атак дронов
В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым. Об этом сообщили OSINT-исследователи Exilenova+ и Telegram-каналы Astra.
По предварительным данным, на территории Куйбышевского НПЗ горит установка АВТ-5 - атмосферно-вакуумная трубчатая установка № 5. Она используется для первичной переработки нефти.
Видео последствий украинской атаки на Самарскую область РФ можно посмотреть в нашем Telegram-канале по ссылке.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что регион подвергся удару БПЛА. В то же время он не уточнил, что под ударом оказался именно Куйбышевский НПЗ
"В очередной раз мы отразили атаку ВСУ. Наши военные и мобильные огневые группы с полной самоотдачей выполняли свой боевой долг. Сбиты десятки беспилотников. Враг целился в промышленные предприятия", - заявил Федорищев.
По данным Astra, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Завод входит в состав ПАО "НК "Роснефть". Проектная мощность этого НПЗ составляет около 6,7 млн тонн нефти в год.
В 2024 году предприятие переработало 4,7 млн тонн сырья, произведя около 800 тысяч тонн бензина, 1,4 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн мазута.
Куйбышевский НПЗ уже не впервые становится целью атак беспилотников. Как писал Главред, в июне завод останавливал переработку нефти после атаки беспилотников, которая привела к повреждению оборудования и пожару.
После удара была остановлена работа двух основных установок первичной переработки нефти - CDU-4 и CDU-5. Мощность каждой из них составляет около 10 тысяч тонн сырья в сутки, или примерно 73 тысячи баррелей.
Также Куйбышевский НПЗ приостанавливал работу после атак беспилотников в августе 2025 года и в марте 2024 года.
Удары по НПЗ в РФ - последние новости
Напомним, Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром нефти", полностью остановил переработку нефти после украинской атаки дронами 20 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
Главред писал, что Украина готова пойти на соответствующие шаги по деэскалации, если Россия прекратит атаки на украинский энергетический сектор, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о потере Россией контроля над своей нефтеперерабатывающей отраслью.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что просил Владимира Зеленского отказаться от ударов по дизельному топливу в России. По его словам, именно такие атаки вызывают дефицит топлива в мире.
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Об источнике: Exilenova+
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