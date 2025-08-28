Укр
Удар по НПЗ и важным объектам РФ: в Генштабе рассказали о дерзкой операции

Мария Николишин
28 августа 2025, 11:15
Отмечается, что последствия поражения пока уточняются.
ВСУ поразили важные объекты РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

  • ВСУ поразили важные объекты российских оккупантов
  • Были атакованы Афипский и Куйбышевский НПЗ
  • Также под удар попали склады боеприпасов и ряд логистических объектов

В ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов страны-агрессора России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае РФ.

"Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год. Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта", - говорится в сообщении.

Также подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины осуществили огневое поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ.

"Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего - более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что под удар ВСУ также попали склады боеприпасов и ряд логистических объектов России, которые задействованы в обеспечении армии РФ.

"Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины. Подробная информация о последствиях поражения уточняется", - подытожили в Генштабе.

Последствия ударов по российским НПЗ

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко говорит, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России уже дают результаты.

Так, по его словам, в оккупированном Крыму, Забайкальском округе и Читинской области, уже есть проблемы с бензином.

Он также предполагает, что удары по НПЗ будут продолжаться.

НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по территории России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 28 августа в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Также известно, что 21 августа Силы беспилотных систем ВСУ поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области страны-агрессора России.

В этот день дроны также атаковали и Воронежскую область РФ. Местные жители сообщали об атаке на село Журавка. Был поврежден объект энергетики. Без электричества остались несколько сел.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

