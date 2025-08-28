Удар по НПЗ и важным объектам РФ: в Генштабе рассказали о дерзкой операции

Ключевые тезисы:
- ВСУ поразили важные объекты российских оккупантов
- Были атакованы Афипский и Куйбышевский НПЗ
- Также под удар попали склады боеприпасов и ряд логистических объектов
В ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов страны-агрессора России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае РФ.
"Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год. Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта", - говорится в сообщении.
Также подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины осуществили огневое поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ.
"Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего - более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что под удар ВСУ также попали склады боеприпасов и ряд логистических объектов России, которые задействованы в обеспечении армии РФ.
"Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины. Подробная информация о последствиях поражения уточняется", - подытожили в Генштабе.
Последствия ударов по российским НПЗ
Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко говорит, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России уже дают результаты.
Так, по его словам, в оккупированном Крыму, Забайкальском округе и Читинской области, уже есть проблемы с бензином.
Он также предполагает, что удары по НПЗ будут продолжаться.
Удары по территории России - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 28 августа в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
Также известно, что 21 августа Силы беспилотных систем ВСУ поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области страны-агрессора России.
В этот день дроны также атаковали и Воронежскую область РФ. Местные жители сообщали об атаке на село Журавка. Был поврежден объект энергетики. Без электричества остались несколько сел.
Читайте также:
- СБУ провела спецоперацию на 1300 километров вглубь России: что удалось поразить
- ВСУ ударили по порту "Оля" в России, уничтожив важное иранское оружие - Генштаб
- Ростов-на-Дону трясло от взрывов: зафиксирован масштабный пожар в центре города
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред