Ночь взрывов в России: дроны атаковали НПЗ, энергоблок АЭС остался без света

По меньшей мере пять взрывов прозвучали над городом Новошахтинск. Также было громко в Журавке.

Ночью дроны атаковали РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети ​

В России прогремели взрывы

Под удар попал НПЗ и железнодорожная станция

В ночь на 21 августа беспилотники атаковали Россию. Под ударом оказались Ростовская и Воронежская области.

Как пишут российские паблики, в Ростовской области по меньшей мере пять взрывов прозвучали над городом Новошахтинск. Сильный пожар, вероятно, вспыхнул на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который ранее уже был атакован беспилотниками.

"ВСУ ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области. Начался пожар", — пишет Telegram-канал Astra.

OSINT-каналы отмечают, что Новошахтинский НПЗ в Ростовской области находился под обороной нескольких российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", а также тактического зенитного ракетного комплекса "Тор".

В Ростовской области России пылает НПЗ / Фото: соцсети

Что известно о Новошахтинском НПЗ

Новошахтинский НПЗ — единственный нефтеперерабатывающий завод, который работает в Ростовской области России. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2009 году, НПЗ специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.

Проектная перерабатывающая мощность предприятия объявлена как до 7,5 миллиона тонн нефти в год.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атака на Воронежскую область

Минувшей ночью дроны атаковали и Воронежскую область РФ. Местные жители сообщали об атаке на село Журавка.

Был поврежден объект энергетики. Без электричества остались несколько сел. Был задержан ряд пассажирских поездов.

Местный губернатор Александр Гусев заявил, что российские силы ПВО обнаружили и уничтожили более пяти БПЛА. По его словам, пострадавших нет.

"В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий", - заявил чиновник.

По данным Росэнергоатома, временно отключен от сети энергоблок №7 Нововоронежской АЭС.

Как пишут OSINT-аналитики Exilenova+, в Воронежской области попала под удар тяговая подстанция ЖД "Журавка" 110/35 кВ.

Журавка, Воронежская область / t.me/exilenova_plus

Атака на Крым 21 августа - главное

Как писал Главред, в ночь на 21 августа в оккупированном россиянами Севастополе прогремели взрывы. Местные жители сообщили о пожаре. По данным местных пабликов, было слышно как минимум два мощных взрыва в районе мыса Фиолент.

Как пишут OSINT-аналитики, БПЛА ударили по воинской части №95408 Черноморского флота РФ, в которой на данный момент базируется ГРУ РФ.

Ранее сообщалось, что россияне в Крыму все больше опасаются атак со стороны украинских бойцов на военные объекты полуострова. В частности, российские захватчики с автоматами круглосуточно дежурят на пляжах.

