Война РФ против Украины в январе пересечет историческую черту: в чем Путин превзойдет Гитлера

Кремль пытается силой переписать условия будущего мирного соглашения.

https://glavred.info/war/voyna-rf-protiv-ukrainy-v-yanvare-peresechet-istoricheskuyu-chertu-v-chem-putin-prevzoydet-gitlera-10728425.html Ссылка скопирована

Война в Украине длится дольше борьбы СССР против нацистов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, wikipedia

Главное из новости:

видео дня

В январе 2026 года война РФ против Украины превзойдет по продолжительности бои на Восточном фронте Второй мировой

Путин демонстрирует уверенность и давит на переговоры

Кремль ужесточается и может сорвать мирные договоренности

В январе 2026 года российско-украинская война пересечет историческую отметку - она продлится дольше, чем боевые действия на Восточном фронте Второй мировой. Несмотря на рекордные потери и отсутствие стратегических успехов, Владимир Путин продолжает убеждать мир в "неизбежности победы", делая ставку на дипломатические маневры и внутренние противоречия в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Война длиннее Второй мировой: символический рубеж для Кремля

К середине января продолжительность российской агрессии превысит период от нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году до капитуляции Берлина в 1945-м. Для Путина, который годами выстраивал культ "великой победы", это особенно болезненный контраст: почти четыре года войны - и ни одного решающего прорыва.

Москва удерживает около 20% украинской территории, а потери, по оценкам разных источников, превысили миллион человек. Одним из самых больших провалов Кремля остается то, что Владимир Зеленский продолжает возглавлять Украину, несмотря на все попытки России сломать политическую систему государства.

Путин демонстрирует уверенность и делает ставку на переговоры с Трампом

В конце года Путин активно транслирует образ лидера, который "контролирует ситуацию". В интервью India Today он снова заявил, что Россия "освободит Донбасс и Новороссию любым способом", фактически повторив свои максималистские требования.

Аналитики считают, что такая риторика - часть переговорной игры. Кремль понимает, что Трамп стремится достичь договоренностей по Украине, и пытается использовать это, чтобы получить уступки от Вашингтона.

После саммита Путина и Трампа в Анкоридже Кремль получил дополнительное время в войне на истощение. Но отсутствие реальных шагов навстречу миру начало раздражать американского президента: второй саммит в Будапеште сорвался, а США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний.

Дипломатические игры: Кремль может сорвать мирные инициативы

Несмотря на напряженность, между Вашингтоном и Москвой появилось минимальное пространство для диалога. К процессу подключились Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, после чего активизировались контакты между Киевом, США и европейскими столицами. Трамп даже заявил, что "мир стал ближе, чем когда-либо".

Однако Путин продолжает демонстрировать готовность сорвать любые договоренности. Пока Зеленский обсуждал обновленный мирный план в Мар-а-Лаго, российский лидер проводил собственные телефонные разговоры с Белым домом.

Кремль ужесточается: "атака дронов" как инструмент давления

Во время одного из разговоров Путин сообщил Трампу о якобы атаке украинских беспилотников на его резиденцию в Валдайском районе. Зеленский назвал это "выдумкой", но Москва использовала инцидент как повод для заявлений о пересмотре переговорной позиции.

Лавров и Ушаков публично ужесточили риторику, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил неизменность российских требований: Кремль не откажется ни от одной оккупированной территории и не согласится на присутствие сил НАТО в Украине.

Аналитики считают, что история с "ударом дронов" - это попытка Кремля надавить на Запад и сорвать формирование американо-украинской рамки мирного соглашения.

Путин сохраняет контроль, но реальная ситуация в РФ непрозрачна

Несмотря на экономические трудности и удары Украины по энергетической инфраструктуре, российская экономика продолжает работать по инерции. Внутренняя критика подавлена, парламент не оказывает давления, а общество остается пассивным - все это позволяет Кремлю продолжать войну.

Атака на резиденцию Путина - что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

Кроме того, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время последнего разговора президент США Дональд Трамп якобы выразил солидарность с Владимиром Путиным из-за ударов ВСУ по российским объектам.

Напомним, что президент Владимир Зеленский опроверг распространяемую Москвой провокационную информацию. По его словам, таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред