РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

Дарья Пшеничник
30 декабря 2025, 17:26
Российская пропаганда системно манипулирует фактами.
Гуляйполе Мирноград
Что действительно происходит на самом тяжелом отрузке фронта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 37 отдельная бригада морской пехоты

Основные тезисы:

  • Мирноград и Покровск не оккупированы, бои продолжаются
  • Гуляйполе тоже не под контролем РФ
  • Кремль распространяет фейки для паники

Российские медиа распространяют дезинформацию о якобы полном взятии стратегически важных городов Донецкой области и Запорожья. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил: реальная ситуация на фронте существенно отличается от заявлений Кремля.

Мирноград и Покровск держат оборону

По словам Ткачука, враг пытается окружить Мирноград, атакуя с нескольких направлений, однако город остается под контролем Украины. Оборону агломерации держит 7-й корпус ДШВ.

В Покровске ситуация сложнее: южная часть города находится под контролем оккупантов, тогда как север удерживают Силы обороны. Логистика работает, а украинские подразделения даже проводят контратаки, срывая планы врага захватить узел в Гришино.

Бои в Гуляйполе

В Запорожской области обострилась ситуация вокруг Гуляйполя. На прошлой неделе украинские силы потеряли командно-наблюдательный пункт одного из батальонов, но город не оккупирован.

"Россияне не контролируют сегодня весь населенный пункт. В городе идут бои", - подчеркнул Ткачук.

Он также обратил внимание на проблемы в организации обороны: возлагать защиту крупного узла только на силы территориальной обороны было стратегической ошибкой после падения Угледара.

Майор ВСУ объяснил: российская пропаганда системно преувеличивает успехи, выдавая любое продвижение на окраинах или заход в "серую зону" за полный захват города. Подобные информационные кампании уже проводились по Купянску, чтобы посеять панику среди украинцев.

"Говорить с их стороны, что они что-то контролируют, - это ложь просто чистой воды", - резюмировал Ткачук.

Украинцам советуют доверять только официальным данным Генштаба и проверенным аналитикам, а не вражеским сводкам.

Ситуация на фронте: прогноз генерала ВСУ

Военный аналитик, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что стремление захватить крупные областные центры остается для России постоянной целью. По его мнению, такие города, как Днепр и Запорожье, представляют для Москвы особый интерес. При этом эксперт подчеркнул, что сейчас у российских войск недостаточно ресурсов для их взятия.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области.

О персоне: Андрей Ткачук

Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.

