РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

Основные тезисы:
- Мирноград и Покровск не оккупированы, бои продолжаются
- Гуляйполе тоже не под контролем РФ
- Кремль распространяет фейки для паники
Российские медиа распространяют дезинформацию о якобы полном взятии стратегически важных городов Донецкой области и Запорожья. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил: реальная ситуация на фронте существенно отличается от заявлений Кремля.
Мирноград и Покровск держат оборону
По словам Ткачука, враг пытается окружить Мирноград, атакуя с нескольких направлений, однако город остается под контролем Украины. Оборону агломерации держит 7-й корпус ДШВ.
В Покровске ситуация сложнее: южная часть города находится под контролем оккупантов, тогда как север удерживают Силы обороны. Логистика работает, а украинские подразделения даже проводят контратаки, срывая планы врага захватить узел в Гришино.
Бои в Гуляйполе
В Запорожской области обострилась ситуация вокруг Гуляйполя. На прошлой неделе украинские силы потеряли командно-наблюдательный пункт одного из батальонов, но город не оккупирован.
"Россияне не контролируют сегодня весь населенный пункт. В городе идут бои", - подчеркнул Ткачук.
Он также обратил внимание на проблемы в организации обороны: возлагать защиту крупного узла только на силы территориальной обороны было стратегической ошибкой после падения Угледара.
Майор ВСУ объяснил: российская пропаганда системно преувеличивает успехи, выдавая любое продвижение на окраинах или заход в "серую зону" за полный захват города. Подобные информационные кампании уже проводились по Купянску, чтобы посеять панику среди украинцев.
"Говорить с их стороны, что они что-то контролируют, - это ложь просто чистой воды", - резюмировал Ткачук.
Украинцам советуют доверять только официальным данным Генштаба и проверенным аналитикам, а не вражеским сводкам.
Ситуация на фронте: прогноз генерала ВСУ
Военный аналитик, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что стремление захватить крупные областные центры остается для России постоянной целью. По его мнению, такие города, как Днепр и Запорожье, представляют для Москвы особый интерес. При этом эксперт подчеркнул, что сейчас у российских войск недостаточно ресурсов для их взятия.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.
Напомним, ранее сообщалось о том, что военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.
Как сообщал Главред, ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области.
Вам также может быть интересно:
- Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага
- Как быстро Россия может захватить Донбасс: аналитики назвали возможные сроки
- Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление
О персоне: Андрей Ткачук
Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред