Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага

Мария Николишин
8 декабря 2025, 11:00
Россияне забросили в Покровск десантно-штурмовую дивизию.
Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага
Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: deepstatemap, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

  • Россияне хотят захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию
  • Сейчас оккупанты застряли в городских боях
  • Для продвижения враг использует оперативный резерв

Российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Об этом заявил офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер в комментарии РБК-Украина.

Отмечается, что украинские подразделения, которые находятся на этом участке фронта, говорили об этом еще в конце ноября.

Так, известно, что для подкрепления своих сил военное командование решило забросить в Покровск 76-ю псковскую десантно-штурмовую дивизию - ее фиксировали в 2022 году в Киевской области.

"Россияне будут их привлекать, потому что, в принципе, как ни крути, они стачиваются. И если бы им было легко захватить Покровск, они, я думаю, уже бы это сделали. А так, поскольку они застряли в городских боях, соответственно видно, что им не хватает сил. Это их оперативный резерв и они хотят его использовать", - подчеркнул Лефтер.

Почему россияне хотят захватить Покровск

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев говорил, что город Покровск в Донецкой области - это большой логистический хаб, который важен и для Украины, и для оккупантов.

Он отметил, что Покровск привлекателен для России перспективой выхода на административные границы Днепропетровской области.

Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил, что на Запорожском направлении и смежных территориях российские оккупанты усиливают активность, что может сигнализировать о подготовке крупной наступательной операции.

В группировке войск "Восток" говорили, что украинские бойцы проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию врага в городской застройке Покровска.

Военный с позывным "Мучной" сообщил, что украинские военные продвинулись в Днепропетровской области. Они пошли в контратаку и освободили село Тихое на Александровском направлении.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

война в Украине Покровск новости Украины война России и Украины Фронт
Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Отключение света в Украине — графики на 8 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 8 декабря (обновляется)

