Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага

Россияне забросили в Покровск десантно-штурмовую дивизию.

Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: deepstatemap, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Россияне хотят захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию

Сейчас оккупанты застряли в городских боях

Для продвижения враг использует оперативный резерв

Российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Об этом заявил офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер в комментарии РБК-Украина.

Отмечается, что украинские подразделения, которые находятся на этом участке фронта, говорили об этом еще в конце ноября.

Так, известно, что для подкрепления своих сил военное командование решило забросить в Покровск 76-ю псковскую десантно-штурмовую дивизию - ее фиксировали в 2022 году в Киевской области.

"Россияне будут их привлекать, потому что, в принципе, как ни крути, они стачиваются. И если бы им было легко захватить Покровск, они, я думаю, уже бы это сделали. А так, поскольку они застряли в городских боях, соответственно видно, что им не хватает сил. Это их оперативный резерв и они хотят его использовать", - подчеркнул Лефтер.

Почему россияне хотят захватить Покровск

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев говорил, что город Покровск в Донецкой области - это большой логистический хаб, который важен и для Украины, и для оккупантов.

Он отметил, что Покровск привлекателен для России перспективой выхода на административные границы Днепропетровской области.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил, что на Запорожском направлении и смежных территориях российские оккупанты усиливают активность, что может сигнализировать о подготовке крупной наступательной операции.

В группировке войск "Восток" говорили, что украинские бойцы проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию врага в городской застройке Покровска.

Военный с позывным "Мучной" сообщил, что украинские военные продвинулись в Днепропетровской области. Они пошли в контратаку и освободили село Тихое на Александровском направлении.

