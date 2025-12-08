Отдал свою жизнь, спасая военных: россияне убили старшего лейтенанта "Француза"

Станисла Гурьен работал на стабилизационных пунктах. Он делал все, чтобы спасти украинских воинов.

На фронте погиб Станислав Гурьен / Колаж: Главред, фото: Мария Гурьен

Станисла Гурьен с позывным "Француз" отдал всего себя Украине. Он рисковал собой, спасая жизни военных на самых горячих точках. Однако российские оккупанты убили старшего лейтенанта медицинской службы 3-й бригады оперативного назначения имени полковник Петра Болбочана "Спартан". Без отца остался маленьких сын, а без мужа - молодая жена. Мария Гурьен рассказала Главреду о заслугах военного медика с позывным "Француз".

Что известно о Станиславе Гурьене

Станислав Гурьен родился и жил в городе Сумы. Он решил связать свою жизнь с медициной, поэтому поступил в местный медицинский университет. Там начала обучение и Мария, которая родом из Львовской области.

Станислав и Мария познакомились в 2012 году на совместных лекциях. Они сразу подружились и стали настоящими друзьями. Мария могла доверить Стасу все, как замечательному другу, а он целых два года тайно смотрел на нее влюбленными глазами. Впоследствии он завоевал сердце девушки своими поступками и дружба переросла в безграничную любовь.

Станислав был настоящим мужчиной и семьянином. Семья была для него на первом месте. Он всегда отдавал всего себя, заботясь о близких. После смерти дедушки в 2014 году он взял на себя обязанность заботиться о бабушке, у которой были большие проблемы со здоровьем - она была лежачей.

"Я тогда посмотрела на это и поняла, что он такой молодой человек, но не каждый согласился бы на такое. Он был студентом и еще работал в Сумах на "скорой". У него была и учеба, и работа, и искал подзаработок, постоянно занимался какими-то проектами. Я видела в нем эту перспективу и удивлялась тому, насколько он крутой. Я начала помогать ему с бабушкой", - вспоминает Мария.

На фронте погиб Станислав Гурьен / фото: Мария Гурьен

Девушка также поддерживала любимого и помогала ему. Впоследствии Станислав решил сделать предложение Марии, но денег на кольцо у него не было и он не растерялся. Еще чуть позже пара узнала, что у них будет ребенок.

"Мы были бедными студентами, денег не было, предложение он мне делал колечком от брилка. Мы планировали ехать к моим родным на Львовщину. Накануне у меня был аппендицит, мне сделали операцию и мы узнали, что я беременна. Стас был очень счастлив", - говорит женщина.

Станислав и Мария поженились, а в 2016 году у них родился сын Александр. Пара продолжала обучение, мужчина работал на двух работах и находил время, чтобы позаботиться о своих родных.

"Мне было трудно вставать к ребенку ночью. Стас во время работы на "скорой" привык просыпаться ночью. Мы договорились, что он будет просыпаться, если ночью проснется ребенок, а утром просыпалась я", - говорит Мария.

На фронте погиб Станислав Гурьен / фото: Мария Гурьен

Конец обучения пришелся на страшные времена, когда по стране распространялся Covid-19. Мария и Станислав начали работать именно в отделении, где за жизнь боролись инфицированные "короной" пациенты.

"Это было очень сложно. Мы работали с утра до ночи. Стас даже ночью оставался. Это дополнительно не финансировалось, но он иначе не мог. Если пациенту нужен был круглосуточный мониторинг, он оставался жить в отделении. Он был таким человеком. Он всегда полностью отдавал себя работе, семье, людям. Он не мог стоять в стороне. У нас тогда было такое ощущение, что мы как будто уже на фронте. Мы боролись за те жизни, переживали и боялись утром приходить на работу, чтобы не услышать, что кто-то умер. Мы даже когда в отпуск ходили, то первые недели нам снились ужасы с реанимацией, трупами", - говорит женщина.

Впоследствии Станисла и Мария уволились, вернулись из Лебедина обратно в Сумы и начали выдохнули с облегчением. Они заканчивали ремонт в квартире, женщина устроилась на спокойную работу терапевта, а муж начал совместный бизнес-проект со своим другом. Молодая семья наконец почувствовала покой, начала жить, но в этот момент на границе с Украиной начало происходить неожиданное.

Начало войны

Станислав собрал семью и твердо сказал, что будет война. Многие отказывались в это верить, но он чувствовал, что российские оккупанты могут пойти даже в наступление на Сумы. Он отметил необходимость вывозить ребенка подальше от границы с РФ.

"Он мне тогда сказал: "Или мы едем сейчас на Львовщину вместе, или если начнется война и мы будем в Сумах, то ты поедешь сама, а я найду оружие и пойду защищать город", - вспоминает Мария.

Тогда женщина послушала своего мужа и согласилась ехать к родным на Львовщину. Семья выехала из Сум за неделю до полномасштабного вторжения. Когда россияне пошли в наступление, Станислав не смог сидеть без дела. Он обустроил для семьи укрытие, приобрел грелки и продукты на первое время, после чего пошел в военкомат.

На фронте погиб Станислав Гурьен / фото: Мария Гурьен

Станислав был анестезиологом по профессии, поэтому его сразу направили в часть 3002 НГУ, где он стал санитарным инструктором. Он делал все, чтобы научить людей оказывать себе и другим первую помощь, однако он чувствовал, что находится не на своем месте. Впоследствии командир сообщил, что готовится выезд на Донбасс и Станислав сразу согласился ехать.

В конце октября 2022 года Станислав пошел на боевое задание возле Угледара, но после этого он несколько суток не выходил на связь. Мария уже начала нервничать, и вот долгожданное сообщение от любимого:

"Не волнуйся, у меня все нормально - руки, ноги, голова целы. У меня маленькое ранение", - написал Станислав.

Оказалось, что в его плечо попал большой обломок, вытащить который удалось только во время четвертой операции во Львове. У него некоторое время было нарушение чувствительности руки, он из-за этого очень переживал. У него была запланирована реабилитация и отпуск, но Станислав отказался от этого, ведь появилась возможность приступить к работе именно на стабилизационном пункте.

С начала 2023 года он перешел в роту "Спартан". Он работал на разных "горячих" направлениях: Бахмутском, Харьковском, Запорожском, Покровском.

"У них бывало такое, что раненые поступали один за другим. Они работали круглосуточно. У них не было времени поесть или нормально поспать. И когда мы жалели его, как ему сложно, он всегда говорил: "Это не мне сложно. Сложно ребятам, которые зимой в окопах на "нуле" отбиваются. Когда они попадают к нам, они воду не видели несколько суток". Он всегда преуменьшал свои заслуги", - вспоминает Мария.

На фронте погиб Станислав Гурьен / фото: Мария Гурьен

Мужчина гордился тем, что на его стабилизационном пункте был большой процент успешных реанимаций и спасенных конечностей.

"Приезжает больной с турникетом, который был наложен 6-8 часов назад. Спасти такую конечность почти нереально. Он рассказывал, когда хирург говорил, что это будет ампутация, но он настаивал на том, чтобы проверять конечность, дееспособность мышц. Они боялись, потому что как только отпускаешь турникет, может распространиться сепсис, заражение, появиться осложнения. Он всегда боролся до последнего даже в сохранении конечностей. Он говорил: "Это человек. Это чей-то муж, сын, отец", - рассказывает жена.

Гибель Станислава

Последний раз Мария видела своего любимого в августе 2025 года, когда провожала его на фронт после отпуска. Тогда Станислав поехал работать на стабилизационный пункт в селе Славянка на Днепропетровщине. Этот пункт размещался на глубине 6 метров под землей.

На фронте погиб Станислав Гурьен / фото: Мария Гурьен

Утром 22 сентября Мария и Станислав пообщались, у мужчины все было хорошо. Уже через два дня они планировали встретиться в Киеве на анестезиологическом конгрессе. Но внезапно позвонила мама мужа - ей сообщили об ударах по стабилизационному пункту.

"Я в это не верила, я думала, что что-то перепутали. Я ему начала писать, сообщения ему не доходили. Мы позвонили знакомому, он подтвердил, что был "прилет". Он сказал: "Я ранен, но легкий, меня вывезли. Стас остался там, он тяжело ранен, его оперируют", - говорит Мария.

Оказалось, Станислав вышел на поверхность, чтобы встретить автомобиль с ранеными военными. Прямо в этот момент россияне ударили тремя КАБами.

"Стасу прилетел осколок в брюшную полость. Этот обломок прошел сквозь всю брюшную полость и легкое. Его начали оперировать на базе стабилизационного пункта. Затем его начали везти в госпиталь в Днепр, но по дороге у него трижды останавливалось сердце, ему перелили до восьми литров крови. Его довезли до ближайшего населенного пункта, где его смогли бы оперировать, потому что до Днепра его не довезли бы. Довезли до Петропавловки. Говорили, что как только его довезут в Днепр, то сразу санитарной авиацией его доставят в Киев, потому что ранение тяжелое. Я купила билеты на все направления, которые могли, чтобы выехать сразу в любую точку", - рассказывает женщина.

Когда после школы домой вернулся сын, он увидел маму в слезах. Марии пришлось признаться, что его папа ранен. Саша верил только в лучшее и пытался подбадривать маму. Но чуда не произошло.

"Он мне сказал: "Мама, не волнуйся, все будет хорошо. Папа теперь будет с нами, мы будем все вместе". Мы были уверены в том, что он сильный и с ним все будет хорошо. Где-то в 21:30 у меня был поезд, я уже собрала сумку и собиралась выходить. Мама Стаса была уже в Днепре, она позвонила и сказала, что Стаса не смогли спасти", - говорит Мария.

На фронте погиб Станислав Гурьен / фото: Мария Гурьен

"Он после смерти приходил и плакал"

Мария похоронила своего мужа. После похорон сын был у родственников, а она осталась одна в квартире. Она признается, что тогда будто почувствовала присутствие любимого.

"Я лежала одна, я тогда не спала. Мне было очень плохо. В какой-то момент я физически почувствовала его присутствие. Я слышала слова, которые он говорил. Он плакал. Для него это было так же неожиданно, как и для нас. А потом он приходил во сне, просто обнимал и был рядом", - признается она.

Мария до сих пор не может смириться с тем, что ее любимого уже нет среди живых.

"Мы всегда были командой. Мне трудно, потому что я потеряла не просто мужа. Я потеряла лучшего друга. Я всегда ему могла доверить полностью все. Я потеряла любимого человека, мужа, поддержку", - говорит она.

Награды Станислава Гурьена

За свои заслуги он получил такие награды:

медаль "За военную службу Украине";

ведомственная поощрительная награда - нагрудный знак "За доблестную службу";

медаль "За спасенную жизнь";

медаль "Крест почета".

Петиция

Родные просят поддержать петицию о посмертном присвоении Станиславу Гурьену звания Героя Украины.

"Мы когда думали о том, создавать петицию или нет, поняли, кто как не Стас заслуживает этого звания. Это человек, который мог жить свою счастливую жизнь, отказался от всего этого ради Украины, ради людей, которые здесь живут. Он не мог иначе. Он не мог оставаться в стороне и не быть там, где ты максимально нужен", - говорит Мария.

Если вы хотите поддержать семью и подписать петицию, то сделать это можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

