Четыре продукта и праздничное блюдо на столе: рецепт бюджетного салата на Новый год

Марина Фурман
7 декабря 2025, 20:58
Гости сметут этот салат со стола за считанные минуты.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
салат
Быстрый и вкусный салат с крабовыми палочками и корейской морковью / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Новогодние праздники уже не за горами. Сейчас многие хозяйки ищут такие блюда, которые позволят угостить гостей чем-то интересным и одновременно организовать застолье без лишних затрат. Главред нашел довольно интересный рецепт салата, который готовится из простых продуктов.

Рецептом вкусного салата поделилась фудблогер @tsukatnatali.

Ингредиенты:

видео дня
  • крабовые палочки - 200 г;
  • морковь по-корейски - 150 г;
  • яйца - 3-4 шт;
  • плавленый сырок - 2 шт;
  • майонез - на свой вкус.

Сначала отварите куриные яйца до готовности и натрите их на мелкой терке. Плавленый сырок натрите на крупной терке.

Крабовые палочки разделите на волокна или нарежьте тонкой соломкой.

Яйца, сыр и крабовые палочки смешайте в миске и добавьте морковь по-корейски. Почти готовый салат заправьте майонезом и хорошо все перемешайте.

По желанию можно добавить немного чеснока для аромата или зелень для свежести.

"Получается нежный, немножко пикантный салат - идеальный к праздничному столу или как быстрый перекус", - пишет автор рецепта.

Как приготовить салат с морковью по-корейски - смотрите видео:

@tsukatnatali

Ингредиенты: - Крабовые палочки - 200 г (лучше брать "снежный краб" или подобные, разделяющиеся на волокна) - Морковь по-корейски - 150 г - Яйца - 3-4 шт - Плавленый сырок - 2 шт - Майонез - по вкусу Приготовление: 1. отваренные яйца натереть на мелкой терке. 2. Крабовые палочки разделить на волокна или нарезать тонкой соломкой. 3. Плавленый сырок натереть на крупной терке (если трудно - немного подморозить). 4. Добавить морковь по-корейски. 5. Все смешать, заправить майонезом и перемешать. 6. По желанию можно добавить немного чеснока для аромата или зелень для свежести. Получается нежный, немножко пикантный салат - идеальный к праздничному столу или как быстрый перекус ❤️

♬ оригинальный звук - Natalia Tsukat

