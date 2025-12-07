Четыре продукта и праздничное блюдо на столе: рецепт бюджетного салата на Новый год

Новогодние праздники уже не за горами. Сейчас многие хозяйки ищут такие блюда, которые позволят угостить гостей чем-то интересным и одновременно организовать застолье без лишних затрат. Главред нашел довольно интересный рецепт салата, который готовится из простых продуктов.
Рецептом вкусного салата поделилась фудблогер @tsukatnatali.
Ингредиенты:
- крабовые палочки - 200 г;
- морковь по-корейски - 150 г;
- яйца - 3-4 шт;
- плавленый сырок - 2 шт;
- майонез - на свой вкус.
Сначала отварите куриные яйца до готовности и натрите их на мелкой терке. Плавленый сырок натрите на крупной терке.
Крабовые палочки разделите на волокна или нарежьте тонкой соломкой.
Яйца, сыр и крабовые палочки смешайте в миске и добавьте морковь по-корейски. Почти готовый салат заправьте майонезом и хорошо все перемешайте.
По желанию можно добавить немного чеснока для аромата или зелень для свежести.
"Получается нежный, немножко пикантный салат - идеальный к праздничному столу или как быстрый перекус", - пишет автор рецепта.
Как приготовить салат с морковью по-корейски - смотрите видео:
@tsukatnatali
