Блюдо, от которого все ахнут: настоящий шедевр вместо картофеля по-деревенски

Интересный и удачный рецепт приготовления запеченного картофеля с грибами и курицей на новогодний стол. Такое блюдо станет настоящей находкой, поскольку может стать гарниром и основным блюдом одновременно.
Кстати, вместо куриного мяса можете использовать и филе индюка, сообщает Главред со ссылкой на mariiam_foodblog.
Картофель на новогодний стол - рецепт
Ингредиенты:
- Крем-сыр
- Картофель – 6-8 штук средних
- Филе куриное – 300 грамм
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Шампиньоны – 300 грамм
- Соль, перец, приправа к картофелю
Картофель нарежьте, посолите, поперчите и добавьте приправу к картофелю по вкусу, отправьте картофель в форму для запекания.
Филе нарежьте на кусочки, добавьте горчицу, натертый лук, майонез, соль, перемешайте и отправьте на картофель.
Лук нарежьте на кубики, морковь натрите на терку и обжарьте на растительном масле, добавьте крем-сыр, отправьте все на куриное филе.
Сверху выложите шампиньоны, накройте форму фольгой и запекайте при температуре 190 градусов 1 час и 20 минут.
Уберите фольгу и держите блюдо в духовке еще 10 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить картофель на новогодний стол:
Вас может заинтересовать:
- Гости ахнут от восторга: рецепт превосходного салата с курицей
- Новогодняя закуска "Мандаринки" из четырех ингредиентов: рецепт проще простого
- Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусно
О персоне: mariiam_foodblog
mariiam_foodblog - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред