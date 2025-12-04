Блюдо, от которого все ахнут: настоящий шедевр вместо картофеля по-деревенски

Рецепт гарнира на новогодний стол.

Картофельная запеканка - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Интересный и удачный рецепт приготовления запеченного картофеля с грибами и курицей на новогодний стол. Такое блюдо станет настоящей находкой, поскольку может стать гарниром и основным блюдом одновременно.

Кстати, вместо куриного мяса можете использовать и филе индюка, сообщает Главред со ссылкой на mariiam_foodblog.

Картофель на новогодний стол - рецепт

Ингредиенты:

Крем-сыр

Картофель – 6-8 штук средних

Филе куриное – 300 грамм

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Шампиньоны – 300 грамм

Соль, перец, приправа к картофелю

Картофель нарежьте, посолите, поперчите и добавьте приправу к картофелю по вкусу, отправьте картофель в форму для запекания.

Филе нарежьте на кусочки, добавьте горчицу, натертый лук, майонез, соль, перемешайте и отправьте на картофель.

Лук нарежьте на кубики, морковь натрите на терку и обжарьте на растительном масле, добавьте крем-сыр, отправьте все на куриное филе.

Сверху выложите шампиньоны, накройте форму фольгой и запекайте при температуре 190 градусов 1 час и 20 минут.

Уберите фольгу и держите блюдо в духовке еще 10 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.

Приятного аппетита!

О персоне: mariiam_foodblog mariiam_foodblog - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

